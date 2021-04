Opdatering af Microsoft Teams skal gøre PowerPoint-præsentationer mindre besværlige

Oplevelsen "død ved PowerPoint" kan snart høre fortiden til, når det kommer til videokonferencer, takket være en ny opdatering til Microsoft Teams.

Microsoft siger, at deres videotjeneste snart vil modtage en opgradering, der har til formål at få Teams og PowerPoint til at fungere bedre sammen, noget som WindowsLatest er blevet testet på.

Den nye PowerPoint Live-funktion giver brugeren mulighed for at starte en præsentation direkte i Microsoft-teams uden at skulle dele skærm med andre deltagere, noget der forbedrer kompatibiliteten og reducerer risikoen for at dele mere end beregnet fra deres skrivebord.

PowerPoint Live

PowerPoint Live er allerede tilgængelig for Office Insider-brugere (forudsat at du har et Office 365 E3/A3/E5/A5-abonnement), og forventes at nå ud til alle brugere senere på året.

At starte en præsentation skal være så simpelt som at klikke på den nye "Present in Teams"-knap i PowerPoint, noget der giver brugeren mulighed for at navigere på deres egen skærm uden at dele den med seerne.

Ud over dette skal 'presentoren' også have mulighed for at holde styr på deres sider, noter og chatflow på en enkel måde i ét samlet overblik.

Da chatflowet skal være let tilgængeligt, betyder det også, at 'presentoren' skal have lettere ved at følge flowet og ikke gå glip af vigtige spørgsmål eller inputs.

Nyheden er sød musik for alle, der arbejder med at holde webbaserede møder af forskellig slags, og det spiller også strategisk sammen med Microsoft Teams' ambition om at blive platformen med stort P med hensyn til online møder.

En opdatering i Microsofts køreplan for teams afslører, at der er planer om interaktive webinarer for enkeltpersoner både inden for og udenfor egne organisationer med op til 1.000 deltagere.

Den nye funktion i Microsoft Teams giver brugerne mulighed for at deltage i interaktive webinars med en høj grad af tilpasning i forhold til registrering, præsentation samt styring af video- og chatfunktioner.

Kilde: WindowsLatest