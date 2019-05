Supertilbud: Scor LG's mobil G6 til under halv pris

En velbygget og veldesignet telefon til en yderst fordelagtig pris. Hvis det lyder som noget for dig, bør du helt bestemt tjekke det aktuelle tilbud på LG G6 hos CDON, hvor mobilen er nedsat fra 3.999 kr. til 1.899 kr.

Det betyder med andre ord, at det er muligt at spare 52 procent på telefonen, der blandt andet udmærker sig ved en absolut glimrende skærm inden for sin klasse.

Den 5,7" store skærm, der er skabt af producentens egen skærm-division, LG Display, byder på 18:9-format, QHD Plus-opløsning samt HDR10- og Dolby Vision- understøttelse.

LG G6 32 GB| 3.999,- 1.899,– | 52%|CDON

Med det aktuelle tilbud på LG G6 får du en sober telefon uden unødvendige gimmicks til en yderst favorabel pris. Det fremgår ikke, hvor længe CDON-tilbuddet varer, så tøv nu ikke for længe.Se tilbud

Som nævnt har LG tænkt i både design og byggekvalitet med G6, der har smalle kanter omkring skærmen og er konstrueret i et miks af metal og glas, der føles gedigent.

Desuden er telefonen bygget til at kunne tåle lidt af hvert, idet den er støvafvisende og vandtæt. Den kan prale af at have IP68-certificering, som er den højest mulige certificeringsgrad.

LG oplyser, at de har testet mobilen til at være vandtæt i 30 minutter nedsænket i vand på op til 1,5 meters dybde, så et heftigt regnskyl eller en spildt drink bør absolut ikke være noget problem.

Alt i alt er der tale om en gennemtænkt og robust telefon, der vil passe til de fleste almindelige brugeres behov i dagligdagen. Og der er ingen tvivl om, at man får rigtigt meget telefon for sine 1.899 kroner, hvis man vælger at slå til og benytte tilbuddet.