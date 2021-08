Streaming vil ramme 3 mia. kr. i Danmark i 2023

Det boomende streamingmarked for film og tv vil både herhjemme og globalt fortsætte den opadgående kurve frem mod 2025 - men væksten vil stagnere, vurderer prognose fra konsulenthuset PWC.

"Der er nok en naturlig grænse for, hvor mange streamingtjenester man trods alt vil betale for," lyder det fra partner i PWC.

Streamingtjenester som Netflix, Viaplay og HBO har de seneste år skovlet flere og flere penge ind på abonnementsindtægter i Danmark. For fem år siden, i 2016, lå omsætningen på 1,2 mia. kr. i Danmark, og de følgende år voksede den mellem 16 og 22 pct. årligt.

Sidste år, da coronapandemien lukkede biograferne, koncertsalene og teatrene, tog omsætningsvæksten et hop fra 16 til 19 pct., mere end 300 mio. kr., og landede på 2,4 mia. kr. i 2020, skriver MediaWatch.

I år vil væksten igen glide ned på 16 pct., og de kommende fire år vil væksten blive markant lavere år for år. Det viser tal fra konsulent- og revisionsfirmaet PWC, som netop har udgivet en ny prognose om bl.a. streamingindustriens udvikling globalt og i Danmark frem mod 2025.

Ifølge partner i PWC med speciale i underholdning og medier, Leif Ulbæk Jensen, nåede streamingindustrien i 2020 et vækstmæssigt højdepunkt, der næppe kommer tilbage til - for nu er der ikke længere ret mange danskere, der ikke har et abonnement på en streamingtjeneste.

"Der er nok en naturlig grænse for, hvor mange streamingtjenester man trods alt vil betale for. Vi tror på, at man måske vil tegne lidt flere abonnementer de kommende år, men slet ikke i det omfang, vi har set hidtil. Hvis man vil prøve noget nyt, vil man nok i højere grad skifte ud i de tjenester, man allerede abonnerer på," siger han til MediaWatch.



Fra 2021 til 22 vil væksten i antallet af nye abonnementskroner fra danskerne ifølge prognosen ligge på 9 pct. - et vækstfald på syv procentpoint fra 2020. Fra 2022 til 2025 vil væksten fortsætte, men på et niveau på 7 pct. årligt.

Holder prognosen stik, vil den samlede abonnementsomsætning for streamingtjenesterne - danske som udenlandske - for første gang runde 3 mia. kr. i 2023 og ligge på 3,47 mia. i 2025.

De seneste par år har udenlandske streamingtjenesters omsætning i Danmark været et omdiskuteret politisk emne, som også ventes at være et tema under de kommende forhandlinger om et nyt medieforlig.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) sagde i sidste uge, at hun vil foreslå et krav om, at internationale streamingtjenester skal bidrage økonomisk til dansk indholdsproduktion. Tidligere har flere procentsatser af den samlede omsætning været i spil.