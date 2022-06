Stranger Things sæson 4, 2. del: udgivelsesdato, trailer, rollebesætning, plot og mere

Nøgleoplysninger - Stranger Things sæson 4, 2. del kommer 1. juli

- Sæson 4-finalen bliver to en halv time lang

- 2. del-trailer antyder en gribende og mørk finale

- Samles lige efter 1. dels sidste del

- Plottet bringer måske ikke vores helte sammen alligevel

- Femte og sidste sæson er allerede godkendt af Netflix

- Spin-off-serier vil være "anderledes" i forhold til, hvad fans forventer

ADVARSEL! Spoilere for Stranger Things sæson 4, 1. del.

Stranger Things sæson 4, 2. del er her næsten. Det er rigtigt, anden og sidste del af hit Netflix-showets (opens in new tab) fjerde sæson vil være hos os meget, meget snart.

Hvornår? Senere på ugen, og for at være endnu mere præcis, fredag den 1. juli. Endelig lærer vi mere om Upside Down, Vecnas plan om at ødelægge den virkelige verden, om nogen af vores helte vil møde deres endeligt, og meget mere . Vores råd? Få fat i nogle Eggos, gør æsken med servietter klar, og sørg for at se Stranger Things sæson 4, 2. del på det bedste TV (opens in new tab), du kan finde.

Inden 2. del af sæson 4 lander på Netflix, kan det dog være en god ide at tjekke de seneste oplysninger om seriens tilbagevenden. Nedenfor finder du masser af nyheder og optagelser, inklusive Stranger Things sæson 4, 2. dels officielle trailer (opens in new tab). Ikke nok med det, men seriens medskabere og cast har åbnet op for, hvad vi kan forvente om den fjerde sæsons sidste to afsnit. Endelig vil du også lære lidt mere om ideen til en potentiel spin-off-serie, når hovedserien er afsluttet efter dens femte sæson.

Åh, og mens vi husker det: her følger masser af spoilere om Stranger Things sæson 4, 1. del. Hvis du ikke er færdig med at se de første syv afsnit, så vend tilbage senere, ellers kommer du til at læse om, hvad der sker i 1. del.

Stranger Things sæson 4, 2. del lanceringsdato

Stranger Things sæson 4, 2. del lanceringsdato: 1. juli

Every ending has a beginning. Vol. 1 is coming May 27. Vol. 2 is coming July 1. pic.twitter.com/nw8IYqQzilFebruary 17, 2022 See more

Stranger Things sæson 4, 2. del lanceres fredag den 1. juli.

Som vi nævnte, vil fjerde sæsons anden del kun bestå af to afsnit. Afsnit otte, som har titlen 'Papa', vil varer omkring en time og 25 minutter. Sæson 4-finalen – The Piggyback – bliver en film i sig selv, med en spilletid på to timer og 19 minutter (ifølge Stranger Things-skribenternes Twitter-konto). Så køb masser af snacks (vi tænker Eggos?) og planlæg en toiletpause eller to i forvejen.

A post shared by Stranger Things Netflix (@strangerthingstv) (opens in new tab) A photo posted by on

Når vi nu er ved beslutningen bag den store sæson, fortalte medskaberen Matt Duffer til Netflix' Tudum-websted (opens in new tab): "Delvis gennem skitseringen indså vi, at vi havde brug for endnu et afsnit. Det skulle oprindeligt være otte afsnit, og vi spurgte Netflix, om de ville være åbne for vi havde endnu et afsnit, afsnit 9. Det støttede de fuldt ud.

"Plottet i sæson 3 var ret let plot sammenlignet med i år. Det er sådan set firdoblet mængden af plot. Vi har flere karakterer, de er spredt ud, og for at komme igennem historien, ville vi heller ikke miste karaktererne, så vi ville give hver karakter deres øjeblik [og] hvert karakterforhold den slags følelsesmæssige dybde, de ønskede eller krævede, så vi havde bare brug for længden."

Stranger Things sæson 4,2. del trailer

Stranger Things season 4 trailer: se den endelige trailer

Den officielle trailer (opens in new tab) til Stranger Things sæson 4, 2. del, der blev udgivet den 21. juni, antyder et almægtigt opgør mellem vores helte, Vecna, og Upside Down.

Ikke overraskende bliver seriens næste del positioneret som en mørkere og mere følelsesladet affære. Set til Kate Bushs Running Up That Hill – hvilket andet nummer kunne ellers være blevet bedre? – traileren åbner med, at doktor Brenner fortæller Eleven, at hendes venner "ikke er forberedt på denne kamp". Som den stædige og heroiske karakter, hun er, hører Eleven ikke efter – en beslutning, der kan vise sig at blive hendes og hendes allieredes undergang.

Hvorfor siger vi det? For det ser ud til, at alle forbereder sig på, at de kan dø under deres konfrontation med Vecna. Bare lyt til det, som Will og Robin siger på forskellige punkter i teaseren, eller se på, hvordan Nancy stadig forsøger at undslippe Vecnas kløer på trods af tilsyneladende at gøre det i de første billeder, vi delte tidligere på måneden (opens in new tab). Da banden (især Hawkins-en) går fra hinanden for tilsyneladende at tackle Vecna flere steder, ser det ud til, at deres del og hersk-plan måske ikke er helt god. Vi håber, at vi tager fejl, men tingene ser bestemt ildevarslende ud for Eleven, Hopper, Max og vennerne.

I den officielle sæson 4-trailer (opens in new tab), som kom online den 12. april, også nogle optagelser, der vil udgøre afsnit 8 og 9. Der er uddrag – for eksempel Eddie Munson, der ødelægger guitaren – som vi endnu har til gode i seriens fjerde sæson. Vores råd? Gå og gense den flere gange for at få en idé om, hvad der kommer i 2. del.

Og hvis du har brug for en kort opsummering af, hvad der skete i 1 del, så tjek denne næsten tre minutter lange video via Stranger Things Twitter-kontoen for en hurtig gennemgang af den fjerde sæsons vigtigste begivenheder:

a lot happened in Stranger Things 4 Vol. 1 - let’s recap ⏪ see you july 1st pic.twitter.com/e3SvKDxGU2June 23, 2022 See more

Stranger Things sæson 4, 2. del plot

Stranger Things sæson 4, 2. del plot: hvilke historier skal rundes af?

Hawkins-banden kører ud i det ukendte i sæson 4, 2. del (Image credit: Netflix)

Forståeligt nok er der meget, Stranger Things sæson 4, 2. del skal igennem. Det er derfor ingen overraskelse, at de sidste to afsnit varer i alt næsten fire timer.

For det første skal alle arbejde sammen for at nedkæmpe Vecna og finde en måde at ødelægge Upside Down én gang for alle. Okay, der er en femte og sidste sæson på vej, så det sidste punkt vil blive gemt til næste afsnit i serien, men denne historie skulle nå en vellykket afslutning på den ene eller den anden måde.

Først en kort oversigt over, hvor afsnit 7 slap. Hopper var genforenet med Joyce og Murray i Kamchatka, men den trio var en halv verden væk fra alle andre. Eleven havde genvundet sine kræfter, men er stadig på den forladte siloplads i Nevada, hvor Project NINA er skjult for verden.

Imens er Nancy fanget i Vecnas rige i Upside Down. Steve forsøger at redde hende, hvor Dustin, Max, Lucas, Robin, Erica og Eddie kigger på gennem en af Vecnas portaler i Hawkins. Selvom det er baseret på et billede af sæson 4, 2. del, som Netflix udgav forud for lanceringen den 1. juli – en spoiler – det ser ud til, at dette plot-punkt vil blive løst ret hurtigt.

Endelig er Jonathan, Argyle, Will, Mike og Suzie på vej til Nevada for at finde Eleven. Hvem ved, hvem eller hvad de finder, hvis de når dertil i tide.

Det er alt, før vi overhovedet kommer ind på Vecna, som blev afsløret for at være subject 001/Henry Creel i Doktor Brenners indledende eksperimenter for at replikere de supermagtlignende evner (som Henry besidder) hos andre børn. Sjovt nok afslørede Gaten Matarazzo, der spiller Dustin Henderson, faktisk en sæson 4-spoiler helt tilbage i 2016 – altså under den første sæsons presseturné. I en video, der er gået viralt siden Vecnas afsløring (som rapporteret af E! Online (opens in new tab)), sagde Matarazzo dengang: "Der er denne ene [fan-teori] i denne video, og han sagde, hvordan andre testpersoner, udover Eleven, kunne lide, en til og med 10 er de fleste af dem døde. Men andre blev forvist til Upside Down. De kunne ligesom ikke komme ud."

Matarazzo talte med seventeen.com (opens in new tab) om den fanteori omkring udgivelsen af

sæson 4, og sagde: "Det var vanvittigt, jeg læste lige en fanteori fra Reddit, der tilsyneladende var spot-on. Jeg er bare så glad for, at det ikke gik viralt før efter [sæson 4]. Det var overraskende præcist. Jeg er glad for, at det ikke vandt for meget indpas, før showet udkom."

Vil Max endelig åbne op for Lucas i sæson 4, 2. del? (Image credit: Netflix)

Anyway, tilbage til Vecna. Han har stadig en vendetta mod Eleven – hun var trods alt ansvarlig for at kaste ham ud i Upside Down – og den virkelige verden som helhed. Forvent, at Vecna bruger de portaler, han har skabt (ved at dræbe Chrissy og kompagni) til at frigive Upside Down på jorden fra flere retninger, medmindre vores helte kan stoppe ham.

Når alt er sagt, så lyder det som om, at hovedrollen måske ikke finder sammen igen, før Stranger Things sæson 4 slutter. I et interview med Entertainment Weekly (opens in new tab) (EW) sagde Ross Duffer: "I tidligere sæsoner har vi disse forskellige grupper, og de kommer sammen, og de deler deres information, og de tager af sted for at besejre denne ondskab. Det er klart, at denne sæson er det ikke rigtigt gennemførligt, da alle er i meget forskellige dele af verden."

"Så for os skabte det en udfordring, både for os som forfattere, men også for karaktererne. Hvordan kan vi besejre denne ondskab, når vi ikke engang er i det samme rum? Så det er noget, vi er virkelig begejstrede for at se, hvordan det hele hænger sammen. Og bare krydsklippet. Det er klart, vi har krydset mellem disse meget forskellige verdener hele sæsonen, men krydsklippet bliver meget hurtigt i det sidste afsnit, og vi hoppede bare mellem alle vores lokationer virkelig, virkelig hurtigt."

Uanset hvad der sker, kan vi forvente et mægtigt opgør mellem Stranger Things' store spillere. Ifølge stjernen Joe Quinn (ifølge Digital Spy (opens in new tab)), der spiller Eddie Munson, burde vi forberede os på en "gal symfoni af kaos og rædsel", hvor galskaben i Stranger Things sæson 4 "skrues op til 11". Fascinerende...

Det lyder til, at vi måske også skal sige farvel til en nøglefigur eller to. I et interview med The Wrap (opens in new tab) sagde Noah Schnapp (Will Byers): "En af os dør. Eller flere. Rollebesætningen er så stor." Det var som svar på, at Millie Bobby Brown (Eleven) foreslog, at hovedrolleindehaverne alle er bange for at blive dræbt af Duffer-brødrene.

Ved at give deres holdning til, om en eller flere karakterer vil bide i støvet, drillede Duffer-brødrene, at seerne skulle være "bekymrede" for alles velfærd. I en separat diskussion med magasinet Empire (via IGN (opens in new tab)) tilføjede Ross Duffer: "Jeg vil egentlig ikke sige det, men jeg ville være bekymret over karaktererne, der går ind i 2. del. Jeg håber, at det er en slags fornuft, fordi det er en mørkere årstid, og børnene er ikke længere børn. Og der er en slags ildevarslende følelse af, at tingene måske ikke går godt. Men om de gør det eller ej, bliver du nødt til at se."

Det er bedst at gøre tårekanalerne klar til de uundgåelige tårer, som vi vil græde, når det sidste afsnit slutter.

Det er næsten tid til at se Eddie smadre guitar i Stranger Things sæson 4 bind 2. (Image credit: Netflix)

Matt Duffer uddyber, hvad vi kan forvente fra et karakterudviklingsperspektiv i 2. del, og fortalte EW: "Vi har en masse følelsesmæssige afsløringer af store karakterer og gevinster i de sidste to afsnit, så jeg vil ikke sige for meget."

Nogle af disse enormt følelsesladede øjeblikke lyder som om bliver mellem Eleven og Doktor Brenner. Matt Duffer, der antyder, hvad der skal ske mellem parret i bind 2, fortalte Tudum (opens in new tab): "De har nogle scener sammen [i 2. del], som jeg synes er det bedste skuespil, nogen af dem nogensinde har leveret." Nu er vi nysgerrige...

Med sin egen ildevarslende teaser om sæson 4-finalen fortæller executive producer Shawn Levy The Hollywood Reporter (opens in new tab): "Efter at have set begge de sidste afsnit, er de lige så følelsesladede, som de er filmiske. Holy s**t, de er bestemt en fryd for øjnene, men de rammer dig lige i hjertet."

Jamie Campbell Bower (Vecna) tilføjede sine tanker til, hvordan omfanget af sæson 4 vokser endnu mere i 1. del, og sagde til EW (opens in new tab): "Jeg vil følge trop her. Det bliver større. Hvis du troede, det var lige så stort. som det kunne blive, er det ikke. Det går længere, visuelt, historiemæssigt og følelsesmæssigt for alle karaktererne. Det er virkelig et ganske eksplosivt klimaks, kan man sige.

Jeg ved, at mange mennesker har brugt ordene eksplosiv og omfang og skala, men jeg mener det. Det går meget længere, og vi lærer også mere. Vi lærer meget mere som publikum i disse sidste to afsnit."

A post shared by Stranger Things Netflix (@strangerthingstv) (opens in new tab) A photo posted by on

Derudover har Sadie Sink antydet, hvordan Max vil træde i karakter i Stranger Things sæson 4's sidste afsnit, og fortæller Tudum (opens in new tab): "Max bliver nødt til at tage sig sammen. Hun har nogle ret modige øjeblikke i 1. del. Men 2. del — det er det ultimative for hende. Hun er virkelig nødt til at bringe sig selv i spil."

I en anden chat med Collider (opens in new tab) drillede Sink muligheden for, at Max åbnede sig yderligere for sine venner om hendes PTSD og traumer. "Jeg tror, at du også kommer til at se mere af det i 2. del, endnu mere af, at hun lader sig selv åbne lidt mere," sagde Sink. "Jeg tror,



at efter det [Vecna-opgør] sker for Max, er der bare denne nyfundne følelse af modstandskraft og tapperhed. Hun er selvfølgelig stadig i fare, men hun valgte at kæmpe, hvilket var en virkelig smuk ting at se ske."

Det er klart, at vi alle er klar til to vilde, actionfyldte, afslørende, medrivende og potentielt hjerteskærende sidste to afsnit. Indsatsen blev især hævet i Stranger Things sæson 4, 1. del, og hvis dens anden del er så god som (hvis ikke bedre) end det, der gik forud, kan vi få nogle store ting at se. Vi håber, at vi gør det, hvilket vil føre os pænt ind i seriens femte og sidste sæson. Den kan du læse mere om Duffer-brødrenes planer for i et særskilt afsnit længere nede på siden.

Stranger Things sæson 4, 2. del rollebesætning

Stranger Things sæson 4, 2. del rollebesætning: hvem spiller hvem?

Kamchatka-banden er alle tilbage efter mere i Stranger Things sæson 4, 2. del (Image credit: Netflix)

Her er, hvem der vender tilbage i 2. del af Stranger Things sæson 4:

Winona Ryder som Joyce Byers

David Harbour som Detective Jim Hopper

Millie Bobby Brown som 'Eleven'/Jane Hopper

Finn Wolfhard som Mike Wheeler

Gaten Matarazzo som Dustin Henderson

Caleb McLaughlin som Lucas Sinclair

Noah Schnapp som Will Byers

Sadie Sink som Max Mayfield

Natalia Dyer som Nancy Wheeler

Charlie Heaton som Jonathan Byers

Joe Keery som Steve Harington

Maya Hawke som Robin Buckley

Joe Quinn som Eddie Munson

Eduardo France som Argyle

Priah Ferguson som Erica Sinclair

Tom Wlashicha som Dmitri

Gabriella Pizzolo som Suzie

Mason Dye som Jason Carver

Cara Buono som Karen Wheeler

Joe Chrest som Ted Wheeler

Brett Gelman som Murray Bauman

Matthew Modine som Doctor Matthew Brenner

Jamie Campbell-Bower som Vecna/Henry Creel

Sherman Augustus som Lt. Colonel Sullivan

Det er muligt, at nogle andre bifigurer vender tilbage. Amybeth McNulty og Regina Ting Chen kunne for eksempel være tilbage som Vickie og fru Kelly, hvis de største af vores helte formår at besejre Vecna. Det afhænger dog af, om børnene nogensinde vender tilbage til gymnasiet.

Forvent dog ikke, at folk som Grace Van Dien, Logan Riley Bruner eller Myles Truitt gentager deres roller. Chrissy, Fred og Patrick døde alle i 1. del, så medmindre de vender tilbage i flashback-sekvenser eller Vecnas rædselsvækkende version af Creel House in the Upside Down, kommer de ikke tilbage.

Stranger Things' franchise-fremtid

Stranger Things sæson 4: er dette den afsluttende sæson?

Er dette begyndelsen på enden for Stranger Things? (Image credit: Netflix)

Nej, Stranger Things sæson 4 bliver ikke seriens sidste del, men serien vil ikke eksistere meget længere. Duffer-brødrene har bekræftet, at næste sæson – altså sæson 5 – bliver den sidste i hovedhistorien. Ud over Duffer-brødrenes kommentarer fortalte executive producer Shawn Levy til ScreenRant (opens in new tab), at duoen "ikke ønskede, at showet skulle løbe tør for damp" og blive ved for længe.

Ligesom Stranger Things sæson 4, bør fans forvente, at seriens sidste sæson springer frem i tid. I et interview med TVLine (opens in new tab) sagde Ross Duffer: "Jeg er sikker på, at vi vil lave et tidsspring. Ideelt set ville vi have skudt [sæson 4 og 5] ryg mod ryg, men der var bare ingen måde at gøre det på. Så disse er alle diskussioner, vi skal have med vores forfattere, når vi starter op."

En ting, vi ved om sæson 5s plot, er, at vi vil lære meget mere om Upside Down. Ross Duffer diskuterede seriens uhyggelige alternative dimension på Netflix Geeked Week 2022 (opens in new tab): "De sidste resterende spørgsmål, der er besvaret i det dokument [Duffers' Stranger Things-bibelen]. Vi har givet et par af dem for at få nogle store afsløringer i sæson 5. Og det kommer virkelig til at påvirke, hvad sæson 5 handler om.”

I en uddybning af duoens plan for sæson 5 fortalte Ross Duffer til The Wrap (opens in new tab): "Vi har en disposition for sæson 5, og vi pitchede den til Netflix, og de reagerede virkelig godt på den. Vi skrev den under pandemien... [men] Jeg har ikke engang ærligt set på det, fordi det bare er for overvældende. Vi kommer til det."

"Jeg tror dog ikke, det vil vare så længe," tilføjede Matt Duffer. "Og hovedårsagen til, at jeg siger det, og det skal nok vise sig, jeg tager fejl, men er, at med hensyn til... De sidste par kommer til at være mere som en "Return of the Jedi" i det... Ikke tonalt, men bare i forhold til ... De går tilbage til begyndelsen. Der vil være mindre stigning. Og jeg tror, folk vil forstå, hvad jeg taler om, når de ser slutningen af denne sæson. Det er ligesom, vi bare fortsætter."

Forvent heller ikke, at Stranger Things' udgivelsesplan ændres, når den femte sæson sendes. Peter Friedlander, Netflix' nordamerikanske leder af manuskriptserier, sagde i en chat med Variety (opens in new tab): "For fans af Stranger Things er det sådan, de har set serien, og jeg tror, det ville være skuffende at ændre det. Vi skal give dem præcis, hvad de har forventet - hvilket er Stranger Things er en sæsonbestemt oplevelse, de gennemlever det med dem - jeg tror, det ville være en brat ændring for medlemmet."

Hvor mange af disse karakterer vender tilbage til seriens femte sæson? (Image credit: Netflix)

Hvor trist det end vil være at sige farvel til Eleven, Hopper og vennerne, lyder det ikke til, at Stranger Things officielt slutter med sæson 5. I deres brev drillede Duffer-brødrene med muligheden for at fortælle flere historier i dette univers, så vi kunne se film- og tv-spin-offs i fremtiden.

Det ville være et mærkeligt træk, hvis Netflix gik væk fra Stranger Things efter sæson 5 – det er trods alt en af Netflix' største serier. I betragtning af at Netflix ønsker at skabe (og bygge) sine egne interne franchises, ville det give mening for virksomheden at fortsætte med at fortælle historier i Stranger Things-universet.

Og det ser ud til, at Duffer-brødrene er klar til det. Matt Duffer talte med SFX Magazine (opens in new tab) (via Digital Spy (opens in new tab)) og sagde: "Vi har ikke fortalt nogen vores planer, ikke engang Netflix! Vi har nogle ideer. Med hensyn til, om vi skulle lave nogen form for spinoff eller en fortsættelse af Stranger Things, for os var baren altid 'Er ideen spændende nok til, at vi føler trangen til at ville gøre det igen?' Jeg vil gerne mærke tiltrækningen af ​​"Gud, jeg vil virkelig gøre det her. Jeg føler mig virkelig, virkelig begejstret for det her." Så derfor er vi forsigtige med, hvad det er, og om vi går videre med det eller ej."

Ross Duffer, der driller mere om deres første planlagte spin-off-serie, fortalte EW (opens in new tab): "Der er en version af den, der udvikler sig parallelt [til sæson 5], men de ville aldrig skyde den parallelt. Jeg tror faktisk, vi, så snart vi er ved at afvikle og afslutte disse visuelle effekter, så vil Matt og jeg begynde at se nærmere på det."

"Grunden til, at vi ikke har gjort noget, er bare, fordi man ikke ønsker at gøre det af de forkerte grunde," tilføjede Matt Duffer. "Og det var ligesom, 'Er det noget, jeg ville lave, uanset om det var relateret til Stranger Things eller ej?' Og helt sikkert. Selv hvis vi tog Stranger Things-titlen fra det, er jeg så, så begejstret for det. Men det er det ikke... Det bliver anderledes, end hvad nogen forventer, inklusive Netflix."

Vi krydser fingre for, at det er lige så medrivende og fængslende, som hovedserien er. Men som forventet må vi vente og se det, for at se, om det er det.