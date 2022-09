Største datalæk nogensinde i Australien

Sidste uge kom det australske teleselskab Optus med en særdeles nedslående melding.

Et hackerangreb havde ramt selskabet, der kunne vise sig at have store konsekvenser.

Nu viser det sig, at data på 10 millioner borgere - svarende til 40 procent af befolkningen - var blevet stjålet i cyberangrebet, skriver BBC ifølge Computerworld.

Eksperter siger nu, at det formentlig er det værste databrud i Australiens historie.

Sikkerhedssituationen har udviklet i løbet af denne uge, hvor Optur blandt andet har modtaget et krav om at betale løsepenge.

Optus meldte ifølge Computerworld om sikkerhedsbruddet omkring 24 timer efter, at en mistænkelig aktivitet har blevet spottet i selskabets netværk.

Efterfølgende viste det sig, at nuværende og tidligere kunders data var blevet stjålet. Oplysningerne består af navne, fødselsdage, hjemmeadresser, telefonnumre, pas- og kørekørtsnumre.

Betalingsoplysninger samt kodeord til Optus hjemmeside var ikke kompromitteret, understregede selskabet.

De stjålne kørekort- og pasnumre gjaldt for 2,8 millioner borgere, og for dem gælder en "ret signifikant" risiko for identitetstyveri og svindel, har den australske regering ifølge Computerworld meldt ud.