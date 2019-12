Store besparelser på spil til Xbox One

Året er ved at rinde ud og juleferien ånder os i nakken. For gamere betyder det mere tid til at spille og eksempelvis få gennemført nogle af de spil, som igennem året har samlet digitalt støv på harddiskene.

Det kan også være en god lejlighed til at supplere spilbiblioteket med nye titler.

Har du en Xbox One, kommer Microsoft dig her til undsætning. De har netop meldt ud, at de holder udsalg med rabatter på op til 50% rabat, imens Gold-medlemmer får yderligere 10% rabat.

Du finder de mange gode tilbud HER!

Ikke kun gamle spil!

Selvom de største rabatter naturligvis følger de ældste spil, er der også ganske pæne besparelser at hente på nye. Eksempelvis kan du købe det nye Star Wars Jedi: Fallen Order til 404,25 kroner, imens Call of Duty: Modern Warfare koster 338 kroner.

Af ældre spil kan nævnes Red Dead Redemption 2 til kun 275 kroner, eller en klassiker som The Witcher 3: Wild Hunt kun koster fra 89.10 kroner og Grand Theft Auto V til 119,50 kroner.

Tilbuddene gælder fra kl. 00.01 (CET) den 20/12/2019 til kl. 23.59 den 02/01/2020, så længe lager haves.

Ny Xbox til næste år

En af årsagerne til brandudsalget kunne ligge i, at Microsoft til næste år lancerer en helt ny konsol – Xbox Series X. Alligevel skal man dog ikke tro, at tech-giganten så samtidig afliver de ældre konsoller. Både konsoller og særligt spillene får lov at leve videre, især da alle spil fra Xbox One også vil kunne spilles på Xbox Series X.

Du kan derfor trygt shoppe løs, med forsikring om, at spillene også fortsat vil kunne spilles på den kommende Xbox-generation.