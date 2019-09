Spottilbud på multifarvet Philips Hue-sæt

Vel timet her ved indgangen til den mørke årstid har Power skruet et godt tilbud sammen på et multifarvet Philips Hue-sæt, der giver dig mulighed for at lege med lys og farver indenfor i dit Smarte Hjem.

Startsættet, der består af tre LED-pærer samt en bro, er nedsat fra 1.299 kr. til 799 kr., hvilket med andre ord betyder, at du kan spare 38 procent.

Når du har installeret dit smarte lys-system, kan du tænde og slukke dine lamper med Hue-pærer samt styre farverne og lysstyrken fra den tilhørende Philips Hue-app på din smartphone

Har du en kompatibel smarthøjttaler, såsom Google Home eller Google Home Mini, kan du tillige stemmestyre din Hue-belysning via Google Assistent.

Hvis du gerne vil vide mere om Philips Hue-startsættet, eller ønsker at købe det, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med på søndag den 8. september 2019, eller indtil Powers lager slipper op.