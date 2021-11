Spotify samarbejder med Netflix om at lancere Netflix Hub

Spotify har netop annonceret et samarbejde med Netflix, hvor de skal lancere en dedikeret Netflix hub i sin tjeneste. Denne hub kan man finde via mobilen eller i webversionen af Spotify.

Den dedikerede hub skal fungere som en samlet butik for al Netflix-relateret indhold, hvor en del er eksklusivt for Spotify.

Det drejer sig blandt andet om soundtracks til Netflix-programmer og film såsom det super populære ”Squid Game”, Lin-Manuel Mirands film ”Tick, Tick…Boom”, samt officielle spillelister med musik fra programmet som ”Money Heist” og ”Bridgerton”.

Hubben skal også være plads for alle podcasts, der har med forskelligt Netflix-media at gøre, blandt andet titler som ”Netflix is a daily joke” og ”The Crown: The official podcast”

Netflix har også Enhanced Albums til udvalgte titler, som den nye film ”The Harder They Fall”, der sammen med et soundtrack fra filmen også inkluderer backstage-materiale om skabelsen af soundtracket.

Den nye dedikerede hub til Netflix ligner den, Spotify lavede til Disney for et par år siden. Der kan man også finde soundtracks, spillelister og padcasts om Disney Media.

Som forventet er det en meget populær hub sammenlignet med Netflix, der indtil videre er noget tom.

Netflix hubben er åben for både gratis abonnementer og premium abonnementer i USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien, Irland og Indien. Man finder den ved at søge på Netflix i appen. Har du lyst til at tjekke den ud allerede nu, skal du altså have gang i en VPN.