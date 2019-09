Spar 43% på Optoma NuForce BE Sport4 øreknopper

"Praktisk talt perfekte trådløse øreknopper". Sådan lyder dommen i TechRadars anmeldelse af Optoma NuForce BE Sport4, som du nu kan købe på tilbud til en virkelig god pris hos Komplett.

Netbutikken har sat øreknopperne ned fra 790 kr. til 449 kr., så du kan med andre ord score en besparelse 341 kr. – eller 43 procent, om du vil.

For pengene får du en langt bedre lyd, end man normalt ville forvente af et par øreknopper, ikke mindst i denne prisklasse. Så selv om Optoma NuForce BE Sport4 er skabt til sport, er lyden god nok til, at du også sagtens kan bruge dem i andre sammenhænge, hvor audiokvaliteten spiller en større rolle.

Optoma NuForce BE Sport4 øreknopper| 790,- 449,– | 43%|Komplett

Disse øreknopper byder på en glimrende lyd, god komfort, op til 10 timers batteritid og er støv- og vandtætte. Meget mere kan man vel ikke ønske sig – især ikke til den pris.Se tilbud

Der er samtidig tale om et par lette, komfortable øreknopper. De kun vejer 14 gram og giver brugeren mange muligheder for individuel tilpasning, idet der medfølger silikone-ørespidser i tre størrelser samt tre par såkaldte earwings til at sikre, at øreknopperne sidder stabilt.

Hvis du vil vide mere om Optoma NuForce BE Sport4, eller ønsker at købe øreknopperne, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med søndag den 29. september, eller så længe Kompletts lager rækker.