Spar 26% på DAB2go+ fra danske Tangent

Lige i tide til alle forårets udendørsaktiviteter har Wupti sat den alsidige, bærbare radio Tangent DAB2go+ ned med 26 procent, så den nu kan købes for 999 kroner.

Med sit bærehåndtag og store drejeknapper foroven minder DAB2go+ en del om den klassiske transistorradio, der engang var familien Danmarks tro følgesvend i køkkenet, i haven og på strandturen.

Men ligheden strækker sig kun til retro-designet. For i modsætning til bedstes gamle radio med 'cigarkasse-sound' byder DAB2go+ på lyd af den høje kvalitet, som danske Tangent er blevet kendt for – også udenfor landets grænser.

Tangent DAB2go+| 1.344,- 999,– | 26%|Wupti

Her får du en transportabel DAB+ og FM-radio (samt Bluetooth-højttaler) med glimrende lyd fra danske Tangent, der lover en batteritid på op til seks timer.Se tilbud

Foruden at afspille DAB+ og FM-kanaler kan Tangent DAB2go+ også anvendes som transportabel højttaler, idet du kan streame musik trådløst fra din smartphone eller en anden enhed via Bluetooth.

Radioen fås i farvevarianterne sort, valnød og hvid, om end det kun er de to førstnævnte, som er sat ned hos Wupti. Så skal din absolut være hvid, er du nødt til at hoste op med normalprisen á 1.344 kroner.

Vent ikke for længe, hvis du ønsker at gøres brug af tilbuddet, for Wupti har ikke oplyst, hvor længe den favorable pris gælder.