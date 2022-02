Sony lancerer LinkBuds øretelefoner i revolutionerende design

Sony LinkBuds er Sonys bud på et par øretelefoner, der kan bruges til arbejde og fritid, uden at du skal hive dem ind og ud ad øret dagen lang. De nye øretelefoner ligner ikke in-ear øretelefoner eller nogen andre, vi kender for den sags skyld. Der er tale om et nyt koncept, hvor øretelefonerne har et hul som en donut. Det betyder, at de ikke lukker af for omgivelserne, så du kan afspille musik og samtidig følge med i verden omkring dig. Det kan for eksempel være en fordel, når du sidder på arbejdspladsen, cykler hjem fra arbejde eller løbetræner/går ture i din fritid. Hovedtelefonerne kommer ikke med mulighed for multipoint forbindelse, så det er altså ikke muligt at oprette forbindelse til flere enheder - som f.eks. mobil og computer - på samme tid.

Sony har gjort dem så lette som muligt for at gøre det behageligt at have LinkBuds i ørerne hele dagen. De vejer bare 4,5 gram og er dermed 44% lettere og 51% mindre end Sonys fænomenale støjreducerende hovedtelefoner WF-1000XM4.

Tanken er, at du med LinkBuds både kan holde forbindelsen til dine digitale forbindelser på pc eller mobilen, samtidig med at du også kan følge med i, hvad der sker omkring dig.

Det åbne ring-design sikrer, at du kan følge med, og giver dig ifølge Sony samtidig krystalklar lyd- og opkaldskvalitet

Ved at udnytte LinkBuds unikke design, dens sensor og rumlige lydteknologier skaber Sony nye lydoplevelser sammen med deres partnere, f.eks. AR-gaming, oplevelser med arbejde hjemmefra, lyd-AR-navigation og hurtig adgang til musik.

Dit hoved er knappen

I modsætning til traditionelle in-ear øretelefoner, hvor du trykker på selve enheden for at styre den, har Sony lavet en helt anden løsning. Her sidder der sensorer i LinkBuds, og for at aktivere dem, kan du på dit hoved ved siden af øret. Sony kalder det for "Tapping Zone". Sensorerne kan opfange, at du trykker der, og kan så omsætte det til styring af hovedtelefonerne, hvor du kan stoppe/starte musikken, svare opkald osv.

Du kan indstille de forskellige tryk via den tilhørende Sony Headphone Connect app, som også giver en masse muligheder for at vælge forudbestemte EQ-indstillinger eller du kan lave dine egne.

Batterilevetiden

Ifølge Sony ligger batterilevetiden på 5,5 time i øretelefonerne, og så er der strøm til 12 timer mere i oplade-etuiet. Hvis du har brug for hurtig strøm, så kan du med 10 minutters opladning få strøm til 1,5 times musik.

Sony LinkBuds kan sidde i øret hele dagen (Image credit: Sony )

Genkender din stemme og dit navn

For at gøre dem så brugervenlig som muligt er LinkBuds udstyret med software, der lærer at gendkende din stemme, og som kan høre, når nogen siger dit navn. Hvis du f.eks. sidder på kontoret og lytter til musik, og en kollega kommer hen for at snakke med dig, så registrer LinkBuds, når de siger dit navn eller når du begynder at tale og slukker for lyden fra musikken eller den Tiktok, du lige sad og kiggede på (jo, du gjorde så). På den måde behøver du altså ikke hive LinkBuds ud ad ørerne, hver gang nogen har brug for din opmærksomhed.

Hvis du bevæger dig fra et støjende til et stille område eller omvendt, så registrerer LinkBuds støjniveauet og sørger automatisk for at hæve eller sænke volumen.

Der er flere fordele ved, at LinkBuds kender din stemme. Når du taler i telefon, så sørger LinkBuds for at forstærke din stemme og filtrerer samtidig den omkringliggende støj fra, så din samtalepartner hører dig klart og tydeligt. LinkBuds filterer også udefrakommende støj fra for dig, men du vil stadig kunne høre støjen, for det ringformede design lukker netop lyden fra omgivelserne ind. Sony understreger, at LinkBuds er støjreducerende, men altså ikke direkte støj-eliminerende.

(Image credit: Sony)

Pris og tilgængelighed

LinkBuds blev lanceret den 15. februar 2022

Prisen er sat til 1.700 kroner, og de ventes ifølge Sony i handlen sidst i februar eller i begyndelsen af marts.