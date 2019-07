Sommertilbud: Spar op til 35% på Amazon Echo-højttalere

Hvis du går og overvejer at opgradere dit hjem med en smart højttaler, er den gode nyhed, at CDON lige nu har skruet et par rigtigt gode tilbud sammen på Amazon Echo Plus (2. generation) og den mindre Amazon Echo Dot (3. generation).

Den største af de to stemmestyrede højttalere, Echo Plus, er sat ned med 30 procent til 1.049 kroner, mens mini-modellen Echo Dot er nedsat med 35 procent og nu koster 419 kroner.

Den – måske – mindre gode nyhed er, at Echo-højttalernes indbyggede personlige assistent, Alexa, endnu ikke har lært dansk. Det kommer angiveligt inden så længe, men indtil da må du kommunikere med Alexa på engelsk.

De fleste vil dog nok komme langt med almindeligt skoleengelsk, når det handler om de enkle kommandoer og spørgsmål, der skal til for at få glæde af den stemmestyrede assistent, som blandt andet kan tjekke vejrudsigten, sætte alarmer og lave huskelister for dig.

Har du kompatible smart-enheder i hjemmet, såsom Philips Hue-elpærer, kan du naturligvis også styre dem via både Amazon Echo Plus og Amazon Echo Dot, ligesom du kan streame musik fra eksempelvis Spotify.

Er musikstreaming vigtigt for dig, vil vi absolut anbefale, at du ofrer lidt mere og køber Echo Plus fremfor den lille Echo Dot, da lydkvaliteten i sagens natur er væsentligt bedre i den større model. Echo Dot er til gengæld fin, hvis du primært er interesseret i assistent-funktionerne og ikke ønsker at spendere så meget.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddene hos CDON gælder, så vent nu ikke for længe, hvis du gerne vil sikre dig en af Echo-højttalerne.