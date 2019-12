Sommertilbud: Spar 30 % på JBL Charge 3

Hvis du endnu ikke har nået at få fingrene i en god, bærbar Bluetooth-højttaler, du kan tage med ud i sommerlandet, er det bestemt værd at tjekke CDONs aktuelle tilbud på JBL Charge 3.

Onlineforhandleren har sat den ned fra 999 kr. til 690 kr., så med andre ord har du mulighed for at spare 30 procent på den fortræffelige højttaler lige nu.

JBL Charge 3 (sort)| 999,- 690,– | 30%|CDON

JBL Charge 3 byder på en god og kraftfuld lyd, den kan spille højt, er vandtæt og kan endda oplade din mobil. Og prisen er den laveste p.t. blandt de gængse forhandlere herhjemme, viser et pristjek.Se tilbud

Lad det bare være sagt: JBL Charge 3 er ikke den mindste bærbare højttaler, du kan smide i din taske, idet den måler 21,3 x 8,7 x 8,85 cm (vægten er 0,8 kg). Men det er prisen for dels den glimrende lyd, og dels de gode features.

En af de bedste er, at højttaleren er vandtæt og har IPX7-certificering, hvilket betyder, at den er testet til at kunne tåle at blive nedsænket i vand af én meters dybde i 30 minutter.

Vi vil dog ikke anbefale, at du bruger den som badedyr, men det er ikke desto mindre godt at vide, at den kan klare at falde i poolen eller et heftigt regnskyl.

Desuden kommer JBL Charge 3 med et stort batteri på 6. 000 mAh, som ifølge JBL giver en batteritid på op til 20 timer. Oven i hatten kan højttaleren også fungere som powerbank, så den kan oplade din mobil, når du er på farten – deraf navnet.

Hvis du vil have flere informationer om JBL Charge 3, eller ønsker at købe højttaleren, kan du klikke videre til CDONs produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet varer, så vent nu ikke for længe, hvis du ønsker at gøre brug af det.