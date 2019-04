Sega Mega Drive Mini på vej

OPDATERING: Vi har nu modtaget officielle europæiske priser for Sega Mega Drive Mini.

Vi har længe vidst, at Sega ville lancere en miniudgave af deres klasiske Mega Drive-konsol (Genesis i USA) . Den blev annonceret for et år siden, men det er først nu, at vi får en lanceringsdato. Sega Mega Drive Mini lander d. 19. september.

Annonceringe kom ifølge Kotaku under Sega Fes 2019. Prisen bliver 79.99 Euro eller hvad der svarer til ca. 600 kroner – du kan se et billede af æsken med konsollen herunder.

Image credit: Sega

Versioner af konsollen som sælges uden for Japan vil kun have tre knapper på controllerne, imens den japanske udgave vil have seks. Controllerne forbindelse til konsollen med USB.

Spil, spil og spil

Vi kender allerede nogle af de 40 spil, som bliver bundlet med konsollen: Altered Beast, Castlevania: Bloodlines, Comix Zone, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Ecco the Dolphin, Gunstar Heroes, Shining Force, Sonic The Hedgehog, Space Harrier II og ToeJam & Earl hører til den amerikanske, britiske, europæiske og australske udgave.

I Japan vil maskinen indeholde titlerne Sonic 2, Puyo Puyo 2, Shining Force, Castlevania Bloodlines, Powerball, Gunstar Heroes, Comix Zone, Rent-a-Hero, Space Harrier II and Madou Monogatari Ichi (nogle af disse er kun udkommet på det japanske marked).

Sidst men ikke mindst har Sega udtalt at, M2, som er studiet bag flere af de nye udgaver af deres retro-spil , håndterer udviklingen af Mega Drive Mini.