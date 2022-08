Se traileren til den norske ungdomsfilm Royalteen

Netflix har offentliggjort traileren til den norske YA-film Royalteen. Den romantiske film er instrueret af Per-Olav Sørensen og Emilie Beck og får premiere globalt på Netflix den 17. august.

Royalteen er instrueret af Per-Olav Sørensen (Quicksand – Størst af alt, Hjem til jul, Nobel) og Emilie Beck (When you left, Do you want me back?) og er baseret på ’Arvingen’ -– den første bog i den anmelderroste ungdomsserie ’Det halve kongerige’ af Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen.

Royalteen er en kærlighedshistorie om at leve med sine fejl, erobre sin frygt og tage internettet med storm. Da den nytilkomne Lena (Ines Høysæter Asserson) og den norske prins Karl Johan (Mathias Storhøj), også kendt som Kalle blandt venner, begynder at få varme følelser for hinanden, er Lena smigret, men også skeptisk af flere årsager. Partyprinsen Kalle bliver ofte set i sensationspressen og på sladderbloggene – en af dem var administreret anonymt af Lena selv, indtil hun blev afsløret. Lena er meget bevidst om, at det at date den fremtidige konge kan sætte dem begge i en umulig situation, og hun har ikke fortalt Kalle eller nogen anden om sin endnu større hemmelighed og årsagen til, at hun flyttede fra sin hjemby.

Se traileren nedenfor: