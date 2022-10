Se de første billeder fra 5. sæson af The Crown

Netflix offentliggør de første billeder fra den femte sæson af The Crown, der introducerer et helt nyt hold af skuespillere, heriblandt Imelda Staunton i rollen som Dronning Elizabeth II.

The Crown er baseret på historiske begivenheder og dramatiserer historien om Dronning Elizabeth II og de politiske og personlige begivenheder, der har formet hendes regeringstid. I dette nye årti står kongefamilien muligvis overfor deres største udfordring til dato, da offentligheden åbenlyst stiller spørgsmålstegn ved deres rolle i 90’ernes Storbritannien.

Dette turbulente årti for kongefamilien er blevet veldokumenteret og fortolket af journalister, biografiforfattere og historikere. Som Elizabeth Debicki, der spiller rollen som Prinsesse Diana, forklarer: ”Det er det fantastiske ved at spille disse mennesker på netop dette tidspunkt – for på hele rejsen, og på tværs af alle sæsoner af The Crown, er det netop her, hvor vi har mest visuelt materiale af kongefamilien. I 90’erne blev alt filmet, og det var her, den 24-timers nyhedscyklus blev født, så der er bare en utrolig mængde indhold, vi har adgang til.”

Med denne sidste udskiftning af skuespillere udtaler Dominic West, der spiller Prins Charles: ”Jeg tror, at folk forstår, fordi der har været udskiftning af skuespillere hver anden sæson, at det her ikke er en imitation. Det er en fremkaldelse af en karakter.”

Ligesom sin karakter håber Imelda Staunton (Dronning Elizabeth II), at hun har levet op til sin pligt over for publikummet: ”Det, der har været fedt, og som jeg håber, at jeg kan leve op til, er, når folk siger: ’Jeg glæder mig virkelig til at se hende som dronningen’. Så lad os håbe, at det bliver, som de ønsker – der er i hvert fald ikke mere, jeg kan gøre ved det nu!”