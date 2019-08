Scor et 65 tommer stort 4K-tv fra Philips til halv pris

Er du på jagt efter et nyt tv, der fylder godt på væggen, er det værd at tjekke Elgigantens aktuelle tilbud på det 65 tommer store smart tv 65PUS6503/12 fra Philips. Forhandleren har nemlig barberet halvdelen af prisen på den slanke LCD-model, så du kan købe den for 3.999 kroner lige nu.

Med 65PUS6503/12 har du mulighed for at se tv-programmer og videoer i 4K-kvalitet – også kaldet Ultra HD – hvilket betyder, at det har fire gange højere opløsning end traditionelle HD-skærme.

Samtidig kommer det med blandt andet en quad-core processor, HDR+ samt Saphi Smart TV. Sidstnævnte er udviklet af Philips og indebærer kort fortalt, at der er nem og intuitiv adgang til streamingtjenester som YouTube, Netflix og Amazon Prime Video fra tv'et.

Philips 65PUS6503/12 tv (65") | 7.999,- 3.999,– | 50%|Elgiganten

Selv om 65PUS6503/12 har en skærmstørrelse, der er til at få øje på, er der tale om et tv i et slankt og diskret design, så det ikke dominerer unødigt i indretningen.Se tilbud

Hvis du vil vide mere om tv'et og dets specifikationer, eller ønsker at købe det, kan du klikke dig direkte videre til Elgigantens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med søndag den 18. august, eller så længe Elgigantens lager rækker, så tøv nu ikke for længe, hvis du ønsker at gøre brug af det.