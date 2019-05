Scor en Amadeus Giga Party Speaker til halv pris

Hvis du er på udkig efter en party-højttaler, der for alvor kan sparke gang i festen, vil vi foreslå dig lige at tjekke Powers aktuelle tilbud på en Amadeus Giga Party Speaker.

Forhandleren har – glimrende timet i forhold til alle sommerens fester – barberet halvdelen af normalprisen på 3.999 kroner, så den lysblinkende Bluetooth-højttaler nu kan blive din for 1.999 kroner.

Amadeus Giga Party Speaker| 3.999 ,- 1.999,– | 50% |Power

Her får du en fuldblods party-højttaler, der ikke alene er i stand til at spille en fest op, men også kan fungere som eksempelvis karaokemaskine, da den har indgange til mikrofon og guitar. Se tilbud

Lad det være sagt med det samme: Det er ikke en subtil fætter, vi har med at gøre her, men en ordentlig bulderbasse af en festhøjttaler.

Amadeus Giga Party Speaker kan med andre ord spille højt som bare pokker og kommer desuden med et såkaldt Super Bass Boost System, der vil sende bassen på overarbejde i hele nabolaget.

Hvis du vil vide mere om party-højttaleren og dens specifikationer, eller bestille den, kan du klikke videre til Powers hjemmeside via linket i tilbuddet ovenfor.

Powers tilbud omfatter et begrænset antal af Amadeus-højttalerne, og det gælder kun til og med den 26. maj – eller indtil lageret slipper op. Så det handler altså om at være hurtig, hvis du vil sikre dig et eksemplar.