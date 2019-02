Samsungs Galaxy S10-topmodel får en heftig pris, afslører et nyt læk

Selv om det endnu ikke er bekræftet, regner de fleste med, at Samsung vil afsløre adskillige Galaxy S10-modeller i næste måned, hvor den sydkoreanske producent forventes at lancere standard-, Lite- og Plus-versioner af deres flagskibsmobil og desuden en helt ny foldbar telefon, Galaxy X.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Ifølge en ny læk, der er offentliggjort af det italienske site TuttoAndroid, kan prisen for Samsungs S10-topmodel blive ret så pebret: Der angives nemlig en pris på 1.599 euro (ca. 11.940 kr.) for Galaxy S10 Plus med 1 TB lagerplads og 12 GB RAM – hvilket er langt mere, end hvad man nogensinde før har skullet betale for nogen Galaxy-smartphone.

Heldigvis nævnes der også mere rimelige priser for de øvrige forskellige modeller længere nede ad S10-rangstigen, og dem kan du tjekke nedenfor:

Galaxy S10 Lite (6 GB/128 GB): 779 euro (ca. 5.815 kr.)

Galaxy S10 (6 GB/512 GB): 929 euro (ca. 6.935 kr.)

Galaxy S10 (8 GB/512 GB): 1,179 euro (ca. 8.800 kr.)

Galaxy S10 Plus (6 GB/128 GB): 1,049 euro (ca. 7.830 kr.)

Galaxy S10 Plus (8 GB/512 GB): 1,299 euro (ca. 9.698 kr.)

Hvad angår, hvornår de nye mobiler bliver tilgængelige, så hævder artiklen, at salgsdatoen bliver den 8. marts i Italien (lidt over to uger efter Samsungs lanceringsbegivenhed den 20. februar), hvilket virker rimeligt.

Selvfølgelig er intet af dette blevet bekræftet af Samsung, så vi bliver nødt til at vente nogle få uger med at se, hvad elektronikgiganten har at byde på med deres næste generation af mobiler.