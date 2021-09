Samsung Galaxy Tab S8: Hvad vi ønsker at se

Det er meget sandsynligt, at Samsung Galaxy Tab S8 kan ende med at blive årets bedste Android tablet - dels fordi den ser ud til at blive en virkelig kraftfuld enhed, og dels fordi der bare ikke er så mange skifer, der kører den Google-designede software.

Faktisk er Android tabletlandskabet ret sparsomt i disse dage, men et selskab, vi kan regne med lancerer imponerende enheder, er Samsung, med sit Galaxy Tab S udvalg, der viser sig at være reelle alternativer til en iPad. Galaxy Tab S7 FE har nu brudt coveret, og Tab S8 kan være ude inden årets udgang. Når det er sagt, hører vi nu, at den måske ikke lander før i begyndelsen af 2022.

Det bliver opfølgningen på Samsung Galaxy Tab S7 og Galaxy Tab S7 Plus, der med deres store skærme og stylus og tastaturtilbehør matcher Apples bedste på mange måder. Men deres efterfølgere - Samsung Galaxy Tab S8 og Samsung Galaxy Tab S8 Plus muligvis sammen med en Galaxy Tab S8 Ultra - er nu på tale.

Nedenfor finder du en liste over de vigtigste ting, vi ønsker fra Samsungs næste top tablets, men før det har vi inkluderet detaljer om den sandsynlige udgivelsesdato og pris, sammen med lækager og rygter, der begynder at bygge op - og vi opdaterer denne artikel, når vi hører noget nyt, så tjek den igen regelmæssigt.

Samsung Galaxy Tab S8 serien kan have et overraskende chipset split, og den lander måske sammen med Samsung Galaxy S22.

Samsung Galaxy Tab S8 udgivelsesdato og pris

Et rygte om en udgivelsesdato peger på begyndelsen af 2022 for lanceringen af Samsung Galaxy Tab S8. Det er i tråd med et andet nyere rygte, der antydede, at den ville lande sammen med Samsung Galaxy S22, som vi forventer i eller omkring januar. En anden kilde har også nu sagt det samme.

Det vil vi dog tage med et gran salt, for selvom Samsung ikke er helt i overensstemmelse med, hvornår de frigiver nye Galaxy Tab S modeller, kom Samsung Galaxy Tab S7 serien og Samsung Galaxy Tab S6 alle i butikkerne i august i deres lanceringsår.

Så forud for dette rygte havde vi forventet, at Samsung Galaxy Tab S8 ville lande i eller omkring august 2021. Men med chipsetmangel, der påvirker smartphone- og tabletproduktion, er det bestemt muligt, at skiferen glider ind i næste år.

Med hensyn til prisen er der ingen nyheder endnu. Priserne kunne blive ens for den næste model som priserne for Samsung Galaxy Tab S7 og den dyrere Galaxy Tab S7 Plus. Men Samsung Galaxy Tab S8 serien kan også komme til at koste mere, da tendensen er, at priserne stiger.

Rygter og nyheder

Den første store Samsung Galaxy Tab S8 lækage der får vores opmærksomhed afslører masser om den kommende skifer, som tilsyneladende vil være tilgængelig i 11-tommer, 12,4-tommer og 14,6-tommer variationer - med den sidste som en enorm tilføjelse til linjen.

Specifikationsmæssigt siges det, at tabletterne topper ud med 12 GB RAM og 512 GB lagringsplads til den største model, mens 5G-varianter vil være tilgængelige. Alle tre modeller tippes til at have dual-lens 13MP+5MP kameraer på bagsiden sammen med et 8MP kamera på forsiden (selvom Tab S8 Ultra tilsyneladende også har et 5MP ultra-wide objektiv på forsiden).

Denne lækage peger også på et 8.000mAh batteri i den standard Galaxy Tab S8, et 10.090mAh et i Tab S8 Plus og et 12.000mAh et i Galaxy Tab S8 Ultra.

Det er dog lidt i modstrid med en anden lækage, der er enig om batteriets størrelse i Galaxy Tab S8 Plus, men antyder, at Ultra modellen har en 11.500mAh.

Hvad angår chipsættet, peger en lækage på, at Exynos 2200 bruges i Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, og Snapdragon 898 bruges i Galaxy Tab S8 Plus. Disse forventes at være de to hurtigste Android chipset i begyndelsen af 2022.

Når det er sagt, har vi andre steder hørt, at alle tre modeller muligvis bruger Snapdragon 898 chipset. Derudover understøtter de alle tre muligvis 45W opladning, hvilket er rimeligt hurtigt.

Vi kan også forudsige et par ting om de kommende tablets. Baseret på tidligere form vil to af disse tre modeller sandsynligvis blive kaldt Galaxy Tab S8 og Galaxy Tab S8 Plus. Topmodellen rygtes i mellemtiden at blive kaldt Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Plus og Ultra modellerne vil sandsynligvis også have en AMOLED skærm, og de vil sandsynligvis også have en 120Hz opdateringshastighed og et top-end chipset (vi forventer, at dette er Snapdragon 888 eller Snapdragon 888 Plus fra Qualcomm).

Hvad vi ønsker at se

Samsung Galaxy Tab S7 og især Galaxy Tab S7 Plus er fremragende skifer, hvor sidstnævnte topper vores bedste Android tabletliste, men de er ikke perfekte. Så her er hvad Samsung kan gøre for at gøre Tab S8 endnu bedre.

1. Flere ports

Samsung Galaxy Tab S7 har kun en port (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Tab S7 er næsten en bærbar computer, især når du tilføjer tilbehør til tastaturet, men den har kun en USB-C port, hvilket begrænser dens alsidighed en smule.

Så for Samsung Galaxy Tab S8 vil vi gerne se en anden port tilføjet, og ideelt set også en 3,5 mm hovedtelefonport. Tabletter behøver ikke at være lige så slanke og kompakte som telefoner, så vi ser, at nytten af at have en sådan port er større end den plads, der spares ved at fjerne den.

2. En konkurrencedygtig pris

Galaxy Tab S serien er placeret i den høje ende af markedet, så disse skifer vil altid være dyre, men vi bemærkede i vores Tab S7-anmeldelse, at prisen virkelig er lidt for høj, så vi vil gerne se, at der tænkt på dette til Samsung Galaxy Tab S8 serien.

Vi er ikke overbeviste om, at prisen vil falde, men mærkeligere ting er sket, så vi krydser fingre.

3. Backlit keyboard cover

Samsung Galaxy Tab S7s keyboard er ikke baggrundsbelyst (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Tab S7 understøtter et valgfrit tastaturdæksel, et som generelt er ret godt, men det faktum, at tasterne ikke er baggrundsbelyst, betyder, at det er svært at bruge i mørket.

Det er en lille ting, men en der kan gøre en stor forskel for nogle mennesker, så vi vil gerne have, at tastaturdækslet til Galaxy Tab S8 har baggrundsbelyste taster.

4. En OLED skærm på alle modeller

Samsung Galaxy Tab S7 Plus har en OLED-skærm, men den grundlæggende Tab S7 har en ringere LCD skærm, så for Samsung Galaxy Tab S8 vil vi se OLED på begge modeller.

Med flere og flere virksomheder, der tilbyder OLED skærme på deres enheder, og med Apple der nu tilbyder dem på næsten alle iPhone, synes vi, at det er rimeligt, at selv de mest grundlæggende enheder i Samsungs flagskibstabletter også bruger OLED.

Plus, mens Apple har omfavnet OLED på sine telefoner, bruger iPad-serien faktisk stadig LCD, så dette er en måde, hvorpå Samsung Galaxy Tab S8 kunne skille sig ud.

5. En fingeraftryksresistent bagside

Galaxy Tab S7s er tilbøjelig til at optage fingeraftryk (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Tab S7 og Tab S7 Plus har en aluminiumsryg og et førsteklasses udseende, men en ting, der ødelægger udseendet en smule er, hvor tilbøjelige de er til at optage fingeraftryk, som vi bemærkede i vores anmeldelse.

Dette er et problem, som mange telefoner og tablets står over for, men det er et, som vi gerne vil have, at Samsung prøver at løse for Galaxy Tab S8, især da tablets ikke bliver dækket af covers så ofte som telefoner, så vi vil gerne have en ryg, der ser uberørt ud.