Samsung Galaxy S20 Ultra bliver kraftig og dyr

Tidligere i dag antydede en ny lækage, at Samsung Galaxy S11 (eller S20)-serien vil få ikke mindre end 12GB RAM, herunder også den billigste af modellerne. Vi har også hørt rygter om, at den sydkoreanske kæmpe sparer alle sine landvindinger sammen til Samsung Galaxy S20 Ultra, som skulle være et nyt top-flagskib, som skulle komme senere på året og være et skridt op fra Galaxy S20 Plus i forhold til kamera og hardware.

Vi har nu fået en bedre ide omkring hvad vi kan forvente fra begge, fordi Max Weinbach fra XDA Developers udover lækkede billeder nu også har lækket en spec-liste på Twitter fra Galaxy S20 Ultra, som indikerer, at telefonen bliver lidt af et bæst – måske mere end hvad godt er.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB. It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option. 108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide. 5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.January 13, 2020

Ifølge Weinbach vil Galaxy S20 Ultra fås i en version med 16GB RAM, samt standardmodellen med 12GB. Telefonerne vil kunne fås med 128GB, 256GB eller 512GB intern lagerplads. Interessant nok nævner opslaget samtidig, at porten til microSD-kort understøtter kort på op til 1TB, hvilket måske kan betyde, at alle S20-modeller under S20 Ultra helt vil droppe udvidelsesporten.

Med hensyn til enhedens kamera påstår Weinbach, at Galaxy S20 Ultra vil få en imponerende hovedsensor på 108MP, samt en 48MP sensor med 10x optisk zoom og en ultravidvinkel linse på 12MP. Vi forestiller os, at den fjerde sensor I enhedens påståede quad-setup bliver en time-of-flight-sensor (ToF). Dertil kan brugerne forvente en fremragende batterilevetid, da batteriet er opgivet til at være på 5.000mAh (Samsungs største batteri til dato). Den medfølgende oplader på 45W kan ifølge Weinbach lade op fra 0-100% på bare 74 minutter.

For meget af det gode?

Vi skal nok blive glade, hvis ovenstående viser sig at holde stik, men spekulerer samtidig på, om der ikke tale om unødvendig spillen med musklerne fra Samsungs side – det er svært at forestille sig en situation, hvor 16GB RAM i er nødvendigt i en håndholdt enhed, og vil folk virkelige tage billeder på størrelse med lystavler med deres mobil? Når det er sagt, lyder det fantastisk med masser af kræfter, lagerplads, batterilevetid og hurtig opladning. Vores eneste forbehold er, at de mange kræfter nok også vil betyde en høj pris, og selvom vi intet kender til netop prisen endnu, forventer vi ikke den slags hardware bliver billig.

Vi befinder os naturligvis stadig på rygtestadiet, så tag alt med et gran salt. Vi kommer med flere konkrete detaljer, når Samsung lancerer sin nye flagskibsserie under et Unpacked-evet d. 11. februar.