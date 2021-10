Rygte: Apple på vej med egen gaming-streamingtjeneste

Apple skulle have overvejet en egen streamingtjeneste til spil ala Google Stadia - projektet kan dog allerede være lagt i graven, lyder det.

Efterhånden har selskaber som Microsoft, Google og NVIDIA lanceret cloudbaserede spilstreamingtjenester, så mange har nok tænkt på, at også Apple ville kaste sig ud på det marked.

Det lader til, at de faktisk har haft en sådan tjeneste på tegnebrættet, i hvert fald hvis man skal tro Bloombergs Mark Gurman. Han har skrevet om det i seneste udgave af hans nyhedsbrev Power On.

Ifølge Gurman har Apple haft planer om at lancere en sådan tjeneste sammen med Apple Arcade, der er selskabets abonnementstjeneste for spil, hvor man for en månedlig afgift får adgang til en række iOS-spil, der er helt fri for reklamer og in-app køb. Det skriver Mobil.nu

En cloudtjeneste vil være mere som NVIDIAS GeForce Now eller Google Stadia, hvor spillere kan købe et spil og streame det fra en ekstern server. Pointen er, at det bliver lettere at spille spillet på enheder, der ellers ikke har de nødvendige hardwarespecifikationer, når spillet ligger på en anden server.

Det kan tilmed være på mobiltelefoner.

Gurman hævder dog, at Apple diskuterede muligheden internt, men ikke gik videre med det. Det er uvist, om man har besluttet at undersøge muligheden nærmere, eller om det allerede er besluttet at droppe idéen helt. Det rapporterer Mobil.nu