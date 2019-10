Rygte: alle MacBooks skifter Butterfly-tastaturet ud fra midten af 2020

Den efterhånden berygtede Apple-analytiker, Ming-Chi Kuo, kommer nu med en af de mere interessante forudsigelser vedrørende Apples MacBooks: fra midten af 2020 vil alle MacBooks igen bruge et traditionelt tastatur med saksetaster.

Der går allerede masser af rygter om, at den sagnomspundne 16-tommer MacBook Pro vil føre an i dette skift… og droppe det problematiske Butterfly-tastatur til fordel for et mere traditionelt sakse-design.

Takket være Kuo, som rapporteret af MacRumors, kan vi nu forvente at se samme udvikling komme til resten af Apples laptop-serie fra midten af 2020.

Et ældre men mere pålideligt design

Årsagen til at Apple i sin tid gik over til Butterfly-tastaturet var, at man ønskede lettere og tynder laptops, end hvad før var muligt. Dette holdt stik, hvis vi kigger på deres 12-tommer MacBook, som udkom i 2015.

Det blev dog hurtigt kendt, at dette nye tastatur var langt mere fejlbehæftet og ikke specielt modstandsdygtigt overfor støv og andre fremmedlegemer, hvilket igen betød, at enkelte taster satte sig fast eller slet ikke registrerede tryk. Apples laptops har derfor været et ømt emne igennem de sidste par år.

Som et resultat heraf, startede Apple et ganske omfattende udskiftnings- og reparations-program til MacBooks med fejlbehæftede tastaturer. Det har dog længe været kendt, at de på sigt ville blive droppet helt igen.

Vi holder derfor nu vejret, ser frem til den påståede lancering af en 16-tommer MacBook Pro og håber, at fremtidige MacBooks får samme behandling.