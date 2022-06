RuPaul's Drag Race får sin egen 24-timers kanal på Pluto TV

Realityfans får nu endnu en rigtig god grund til at læne sig tilbage i sofaen og nyde indholdet på den nye streamingplatform Pluto TV. I morgen, den 10. juni, er der nemlig premiere på en helt ny, dedikeret 24-timers kanal, der sender RuPaul's Drag Race døgnet rundt. I showet kæmper deltagerne i hver sæson om $100.000 og en eftertragtet plads i Drag Race Hall of Fame. I hver episode kæmper legendariske queens om titlen, indtil kun én drag queen kan krones som vinderen.

RuPaul's DragRace betragtes som et af de mest indflydelsesrige realityprogrammer i moderne tv-historie og bliver ofte krediteret for at bringe drag ind i "mainstream" medierne. Serien er produceret i fjorten sæsoner, og har inspireret til adskillige spin-off-serier, blandt andre RuPaul's Drag U og RuPaul's Secret Celebrity Drag Race.

"Det er under en måned siden, at Pluto TV blev lanceret i Danmark, og vi glæder os over, at tjenesten er blevet særdeles godt modtaget på det danske marked. Vi startede ud med 73 kanaler og med en klar ambition om at nå op på 100 kanaler inden årets udgang. I morgen tager vi endnu et skridt i den retning, når vi lancerer en helt tv-kanal dedikeret til RuPaul's legendariske show," fortæller Jesper Haahr, Indholdschef for Pluto TV i Norden og fortsætter:

"Pluto TV er sammen med vores moderselskab Paramount stærkt engageret i at sætte fokus på mangfoldighed, lighed og inklusion. RuPaul's Drag Race er som show en fantastisk eksponent for disse værdier, og så er det jo ikke mindst eminent underholdning, som kan tåle at blive set igen og igen. Vi glæder os meget til at byde velkommen til alle de fantastiske queens på Pluto TV fra i morgen," slutter Jesper Haahr.

Den nye 24-timers kanal kommer naturligvis til at hedde RuPaul's Drag Race og kan som alt andet indhold på Pluto TV ses gratis og uden krav om registrering.