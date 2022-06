TV 2 Play er blevet dyrere for nye kunder

Streamingtjenesten TV 2 Play har sikret sig nye fodboldrettigheder med Nations League og det danske landshold. Det har nu også kastet sig en prisstigning af sig, i første omgang for nye kunder.

Både Favorit og Sportspakken er blevet dyrere her fra 31. maj, netop begge disse pakker gør det muligt, at se de danske landholdskampe på TV 2.

Favoritpakke prisen for nye kunder er nu:

Favorit med reklamer 129,- / måned mod 109,- tidligere

Favorit uden reklamer 159,- / måned mod 139,- tidligere

Favorit + sports pakken koster nu for nye kunder:

Favorit + Sport med reklamer 189,- / måned mod 169,- tidligere

Favorit + Sport uden reklamer 219,- / måned mod 199,- tidligere

Gamle TV 2 Play kunder beholder den gamle pris indtil videre

De nye priser for ’Favorit’ og ’Favorit + Sport’ træder i kraft for nye kunder, der køber et TV 2 PLAY-abonnement fra 31. maj 2022 og frem. Hvis du er en betalende kunde på TV 2 PLAY og har købt ’Favorit’ eller ’Favorit + Sport’ senest 30. maj 2022, fortsætter dit månedlige abonnement til den tidligere pris, oplyser TV 2. Hvis prisen for dit TV 2 PLAY-abonnement ændres, vil du altid modtage en e-mail med information om dette senest 30 dage inden, ændringen træder i kraft. Hvis du vælger at opsige dit abonnement og købe et nyt abonnement på et senere tidspunkt, vil det være de nye priser, der er gældende.

TV 2 skriver selv om prisændringerne

"Vi har store ambitioner for indhold på TV 2 PLAY på tværs af alle genrer, hvor vi hele tiden styrker vores tilbud inden for underholdning, reality, fiktion, dokumentar og aktualitet samt ikke mindst sport. Lige nu køber vi blandt andet nye – og forlænger eksisterende – sportsrettigheder. Når priserne for ’Favorit’ og ’Favorit + Sport’ ændres, er det blandt andet fordi, TV 2s sportsrettigheder giver adgang til nyt indhold i disse to pakker (udvalgte sportsrettigheder er også tilgængelige i ’Favorit’-pakken, når TV 2 eksempelvis sender landskampe på hovedkanalen).

Vi glæder os især til at byde herrelandsholdet i fodbold tilbage på TV 2 fra juni 2022, og ikke mindst når Tour de France starter her i Danmark 1. juli 2022".