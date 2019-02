Repræsentant for Motorola siger, at firmaet arbejder på en foldbar telefon

Motorola har ifølge en repræsentant for firmaet arbejdet på en prototype af en foldbar telefon , og de har ikke planer om at lancere en efter konkurrenterne.

Uanset om det betyder senere i år er usikkert, men alle rygterne vedrørende firmaets planer for foldbare enheder virker nu pludseligt lidt mere plausible.

Vi startede arbejdet på foldbare enheder for længe siden, udtaler Motorolas globale produktchef, Dan Dery i et interview med Engadget . ”Og vi har lavet mange gentagelser.”

En rapport fra Wall Street Journal kunne tidligere i år afsløre, at Motorola arbejdede på en foldbare telefon, som ville genbruge det berømte Razr-navn og koste 1.500 dollars ( ca. 9.850 kroner).

Rapporten afslørede en række andre interessante detaljer, såsom at den alene ville blive solgt i USA hos Verizon, men hævdede samtidig, at den ville være klar seneste i februar. Det er som bekendt ikke sket.

Dery hverken be- eller afkræftede rygterne fra rapporten, eller kom på anden vis ind på Razr-navnet. I stedet kom han med nogle vage kommentarer, som stadig peger imod en fremtidig foldbar Motorola-telefon.

To eller tre skærme?

Dery lod dog til at blåstemple flere af sine udtalelser med det hypotetiske – hvis Motorola arbejdede på en foldbar enhed, såville firmaet ikke ”putte en skærm på ydersiden”, fortalte han Engadget, og begrundede dette med de mulige ridser, som ville påvirke en plastikskærm.

Ergo arbejder firmaet på den første muslingeformede foldbare enhed med en indadvendt skærm, i samme stil som Samsung Galaxy Fold, selvom vi naturligvis ikke har nogen som helst idé om, hvor meget Motorolas model kommer til at ligne Samsungs.

Telefonproducenten siges også at arbejde på en enhed med et dobbelthængselsystem, som kan foldes sammen to gange og giver tre separate skærmflader, men dette virker for komplekst i forhold til at skulle være Motorolas første foldbare enhed.

Hvornår vil den så blive lanceret? Motorola har ”inten intention om at udkomme senere end allde de andre,” fortalte Dery til Engadget. Med Galaxy Fold som lancerest til april, og Huawei Mate X som skulle ankomme engang midt i 2019, vil markedet snart også byde på foldbare telefoner.