Prisen på PS5 bliver måske ikke så slem alligevel, hvis vi skal tro dette læk

Takket være en ny lækage, kan pris og lanceringsdatoen for PS5 være blevet afsløret før tid. Twitter-brugeren PSErebus tweetede for nyligt flere lækager vedrørende PS5 (via LetsGoDigital), men det mest interessante var her, at lanceringsdatoen for PS5 i Nordamerika tilsyneladende bliver d. 20. november 2020, samt at prisen kommer til at ligge på 499 dollars.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrHNovember 19, 2019

Her er detaljerne

Vi vidste allerede, at PS5 ville komme på gaden i slutningen af 2020, så d. 20. november giver god mening. Som tipperen også pointerer, ligger denne date fire dage efter lanceringen af PS4 syv år tidligere, 25 dage efter 20-årsjubilæet for PlayStation 2 og præcis fem uger før d. 25 december, hvor amerikanerne fejrer jul.

Som lanceringstitel til PS5 nævner lækket Gran Turismo 7, som også lanceres d. 20. november 2020.

Hvad der dog er mere interessant er, at PS5 vil koste 499 dollars. PS4 og PS4 Pro kostede begge 399 dollars ved deres lancering, så at næste generation blot koster 100 dollars mere er en velkommen overraskelse – især når vi tænker på den heftige indmad.

Om dette så har noget at gøre med de særlige PS5-kassetter vi har set, er endnu uvist, men Sony plejer at være gode til at finde balancen imellem pris og ydelse i deres konsoller. Som altid skal vi dog tage lækager med et gran salg, selvom denne Twitter-bruger tidligere har givet korrekte oplysninger – senest med lanceringsdatoen for The Last of Us 2 – så det kan vise sig at holde stik.