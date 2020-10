Potentielt stor prisstigning på spil til PS5 and Xbox Series X

Vi skal starte med at understrege, at de nævnte priseksempler er fra det amerikanske marked. Spil er allerede ganske dyre herhjemme, hvor det ikke er unormalt at et nyt spil koster 400-500 kroner i butikkerne, når det lige er udkommet.

2K Games annoncerede for nylig, at NBA 2K21 til PS5 og Xbox Series X vil koste 10 dollars mere versionerne til PS4- og Xbox One. Hermed vil standardversionen af spillet til næste generation koster 70 dollars eller mere. Selvom dette ikke er en enorm prisstigning, ser det ud som, at andre spiludgivere overvejer også at hæve deres priser på Xbox Series X- og PS5-spil til $ 70.

2K Games er den første udgiver, der har forpligtet sig til prisfastsættelse af spil til næste generation, men under et interview med GamesIndustry.biz afslørede forskningsfirmaet IDG, at andre udgivere også overvejer at hæve prisen på PS5 og Xbox Series X-spil til 70 dollars – en stiging på 10 dollars i forhold til de nuværende spilpriser. "Sidste gang prisen steg på software til en ny generation var i 2005 og 2006, da den gik fra $ 49,99 til $ 59,99 ved starten af Xbox 360 og PS3-generationen," fortalte IDG-præsident og administrerende direktør Yoshio Osaki til GamesIndustry.biz. "I løbet af den tid er omkostningerne og priserne i andre led steget tilsvarende.”

Hvorfor stiger prisen?

Som Osaki forklarer, er omkostningerne ved produktion af spil til næste-gen-konsoller steget med mellem 200% og 300%. Med hensyn til bæredygtighed giver en prisstigning mening (selvom den kan være svær at forklare for forbrugerne) fra en forretningsmæssig synsvinkel. Prisen på spil kan ikke forblive den samme, når det er dyrere at udvikle disse spil end nogensinde før - det handler om inflation.

"Selv med stigningen til $ 69,99 for næste generation, er prisstigningen fra 2005 til 2020 kun på 17%, hvilket er langt lavere end de andre sammenligninger," siger Osaki. "Mens udgifterne til udvikling og publicering er steget, og prisfastsættelsen i andre underholdningsvertikaler også er steget betydeligt, har prisen på software til næste generation ikke afspejlet disse stigninger. $ 59.99 til $ 69.99 dækker ikke engang disse andre omkostningsstigninger fuldt ud, men er dog et skridt i den rigtige retning.

Ifølge Osaki er der blandt de store udgivere, som IDG arbejder med, konsensus om at forbrugeromkostningerne på spil skal stige.

Selvom vi ikke forventer, at denne prisstigning påvirker alle PS5- og Xbox Series X-spil, er det muligt, at vi vil se prisstigningen for AAA-spil og franchiser som FIFA 21 og Horizon Forbidden West.

Næste generation er dyrere

Det ser ud til, at fordelene ved næste generation ikke bliver billig. Mens prisen på Xbox Series X og PS5 endnu ikke er bekræftet, forudsiger industrianalytikere, at begge kommer til at koste mindst $ 499 - og det ville være den lave ende af spektret.

Historisk set har vi set begge virksomheder afsløre deres konsolpriser omkring juni eller juli, men på grund af Covid-19-pandemien (og manglen på fysiske begivenheder) er tingene lidt anderledes denne gang.

Det ser ud til, at vi i øjeblikket befinder os i en slags standoff, hvor begge virksomheder venter på, hvad den anden vil prissætte sin næste nye hardware til. Det ser ud til, at Sony og Microsoft vil vente til det sidst mulige øjeblik med at fastsætte deres konsolpriser, men stadig tids nok til at de kan foretage justeringer.

Forhåbentlig hører vi snart mere om konsolpriserne, men når det kommer til spil, bliver vi nødt til at vente på, at forudbestillinger til Xbox Series X og PS5-spil åbnes, før vi kan se, om vi ser en ny højere pris på spil til næste generation.