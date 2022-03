'Pistol' kommer snart på Disney+ i Danmark

Disney+ melder at de snart er på vej med en ny serie med titlen Pistol. Serien er skabt og skrevet af Craig Pearce og er baseret på Sex Pistols-guitaristen Steve Jones’ erindringsbog Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol. Det er Oscar-vinderen Danny Boyle der har instrueret og produceret serien

Alle seks afsnit af serien har premiere samme dag i Disney+ Star sektionen, men pressemeddelelsen løfter ikke sløret for en konkret premieredato.

“Pistol” har følgende rolleliste: Toby Wallace as Steve Jones, Jacob Slater as Paul Cook, Anson Boon as John Lydon, Christian Lees as Glen Matlock, Louis Partridge as Sid Vicious, Sydney Chandler as Chrissie Hynde, Talulah Riley as Vivienne Westwood, Maisie Williams as punk icon Jordan, Emma Appleton as Nancy Spungen and Thomas Brodie-Sangster as Malcolm McLaren.

"Pistol" er en mini-serie på seks afsnit om en rock and roll revolution. I orkanens øje af denne revolution er Sex Pistols - og i centrum af denne serie er Sex Pistols' stiftende medlem og guitarist, Steve Jones. Jones’ morsomme, følelsesladede og til tider hjerteskærende rejse guider os gennem en kalejdoskopisk fortælling om tre af de mest episke, kaotiske og grænseoverskridende år i musikkens historie. Med afsæt i Jones' erindringsbog Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, er dette historien om en gruppe snavsende, larmende arbejderklassebørn "uden fremtid", som rystede det kedelige, satte etablissement, så skeletterne raslede, som truede med at væltede regeringen - og ændrede musik og kultur for altid.