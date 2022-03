De bedste dokumentarfilm på Disney Plus

Muligheden for at se The Mandalorian, Marvel-film og episoder af The Simpsons på tryk kan have været i overskrifterne, da Disney Plus blev lanceret, men streamingtjenesten handler ikke kun om at fortælle fantasifulde historier. Der er også masser af spændende dokumentarfilm at se - uanset hvad du interesserer dig for, kan du helt sikkert finde noget, der tiltaler dig.

Disney er ikke blege for at fortælle om udgivelser fra deres egen hånd, så der er masser af kvalitetsdokumentarer om animationsfilm fra deres eget bagkatalog som f.eks. Snehvide eller historien om to animatorer, Frank og Ollie, der var med til at definere tegnefilmenes gyldne år. Men du finder også masser om Disney-familien generelt.

Takket være Disneys overtagelse af 20th Century Fox i 2019 er Disney Plus også stedet, hvor du finder en lang række imponerende dokumentarfilm fra National Geographic, der omfatter alt fra det ydre rum (Apollo: Missioner til Månen) til de dybeste oceaner (Titanic: 20 år efter).

Der er faktisk så meget at se, at vi har samlet denne liste over de bedste dokumentarfilm, der kan ses på Disney Plus lige nu.

Disneyparkernes historie

(Image credit: Disney Plus)

Coronaviruset har måske lukket Disneys forlystelsesparker for en tid, men du kan opleve noget af magien i denne fremragende dokumentarserie i seks dele. Under ledelse af Leslie Iwerks (instruktør af The Pixar Story, der også kan ses på Disney Plus) går Disneyparkernes historie bag kulisserne og fortæller historien om de forskellige Disneylands, samtidig med at den afslører, hvordan de såkaldte "Imagineers" visioner giver liv til de topmoderne forlystelser i forlystelsesparkerne.

Se Disneyparkernes Historie her

Free Solo

(Image credit: Disney.) (Image credit: National Geographic)

Alex Honnolds mission om at gennemføre en solo fri klatring - altså uden sikkerhedsreb - af den ikoniske californiske klippeformation El Capitan er det dramatiske omdrejningspunkt i denne fængslende, Oscar-vindende dokumentarfilm. Ikke alene er Honnolds svimlende, overmenneskelige bedrifter på klippevæggen helt utrolige, men de bemærkelsesværdige bedrifter kameraholdet udfører under optagelsen af hans eventyr, er næsten lige så imponerende. Den ultimative cliffhanger.

Se Free Solo her

Becoming Cousteau

Denne dokumentar handler om, hvordan Jaques Cousteau blev så vigtig for dykning i hele verden. Filmen er dybt fascinerende, fordi den viser, hvad der kan komme af at følge sine drømme og følges med andre, der har samme drømme. For Jaques Cousteau blev hans passion vejen til at opfinde den moderne lufttank til dykning - ikke for pengene skyld, men for at kunne blive i den forunderlige verden under vandet så længe som muligt. Absolut en seværdig film om en af det tyvende århundredes mest eventyrlige liv.

Se Becoming Cousteau

Waking Sleeping Beauty

Nu hvor Disney ejer Marvel, Star Wars og Pixar - og har lavet en masse meget vellykkede film fra egen produktion - er det let at glemme, at studiet ikke altid har været en så sikker hitmaskine. I 1980'erne kom Disneys animationsafdeling imidlertid på glatis med film, der ikke fik en særlig god modtagelse, som f.eks. Mesterdetektiven Basil Mus eller Oliver & Co. Denne dokumentarfilm fortæller historien om studiets tilbagevenden til succes i begyndelsen af 1990'erne, hvor lederen af Disney Studierne (og den senere grundlægger af Dreamworks) Jeffrey Katzenberg søsatte en succesfuld serie af animationshits, herunder Den lille havfrue, Aladdin og Løvernes konge.

Se Waking Sleeping Beauty her

Frank and Ollie

Walt Disney selv havde en tendens til at stjæle rampelyset, men de såkaldte "Nine Old Men" - Disneys mest betroede gruppe af animatorer - fortjener deres del af æren for, at studiet blev en Hollywood-mastodont. Denne dokumentarfilm fra 1995 fokuserer på Frank Thomas og Ollie Johnston, to mænd, der arbejdede på Snehvide og de syv dværge, Pinocchio, Bambi og stort set alle andre Disney-klassikere frem til begyndelsen af 1980'erne - og som også skrev animationsbiblen The Illusion of Life (Livets illusion). Et must for fans af Disney-animation.

Se Frank and Ollie her

Science Fair

Tænk tilbage på din gymnasietid, og der er stor sandsynlighed for, at du var mere interesseret i sport, fester eller videospil - i hvert fald nok bare alt andet end i at deltage i videnskabelig topforskning. Men sådan er det altså ikke alle, der har det...

Denne dokumentarfilm fra 2018 følger ni teenagere ved International Science and Engineering Fair i Los Angeles - og de får helt sikkert resten af os til at føle, at vi skulle have arbejdet lidt hårdere. Mens børnene viser bemærkelsesværdige evner inden for højspændte discipliner som f.eks. flyteknik, er filmen helt skamløs med at lovprise deres præstationer til skyerne. Der er ingen tvivl om, at de som forskere kan nå mål, vi andre end ikke har fantasi til at forestille os, og i Science Fair er det virkelig nørderne, der styrer verden.

Se Science Fair her

Before the Flood

Dokumentarfilm, hvor berømtheder beskæftiger sig med store udfordringer giver ikke altid de bedste resultater, men Leonardo DiCaprios lidenskabelige kig på klimaforandringer er et glimrende eksempel på, at det faktisk kan lykkes ind imellem. På en rejse rundt på planeten (DiCaprio erkender størrelsen af sit CO2-fodaftryk) undersøger Oscar-vinderen begge sider af argumentet om den globale opvarmning, fra smeltende iskapper til aggressiv udvinding af fossilt brændstof. Undervejs får han også indlagt interviews med politiske sværvægtere som præsident Barack Obama. Måske er den mest relevante pointe i denne 2016-dokumentar dog, at verden har set så lidt forbedring siden da.

Se Before The Flood her

Apollo: Missionerne til Månen

(Image credit: Disney/National Geographic)

Historien om, hvordan Nasa fra 1969 og frem til 1972 satte 12 mænd på Månens overflade, er blevet fortalt mange gange før, men det er en historie, der aldrig bliver kedelig. Denne dokumentarfilm fra National Geographic, der er udgivet i anledning af 50-årsdagen for Neil Armstrongs første skridt på månen, er udelukkende bygget op omkring arkivoptagelser. Instruktøren Tom Jennings samler materiale fra Nasa, tv-stationer og andre steder i en lineær tidslinje, og manglen på moderne snakkehoveder giver den et spændende perspektiv uden bagklogskab, så du kan drage dine egne konklusioner om nogle af menneskehedens største bedrifter nogensinde.

Se Apollo: Missionerne til Månen her

Titanic: 20 år efter

At vinde et rekordstort antal Oscars og blive den selvudråbte "king of the world" gjorde intet for at svække James Camerons interesse for Titanic. Denne dokumentarfilm fra National Geographic, der blev lavet to årtier efter hans succesfilm, følger den legendariske Terminator/Aliens-instruktør, da han vender tilbage til verdens mest berømte skibsvrag - og lærer, hvad der var rigtigt og forkert i hans succesfilm. Det viser sig, at forliset måske ikke var vist helt korrekt...

På Jagt Efter Atlantis, hvor Cameron går på jagt efter det sagnomspundne undervandsrige, er også tilgængelig på Disney Plus

Se Titanic 20 år efter her

Elephant

(Image credit: Apple)

Ingen liste over de bedste dokumentarfilm på Disney Plus ville være komplet uden en naturdokumentar - der er trods alt masser at vælge imellem. Men vi har valgt denne film fra 2020 om en flok elefanter, der bevæger sig gennem Kalahari-ørkenen. Filmholdet gør Gaia, Shani, Jomo og vennernes eventyr til en sammenhængende - og til tider tårevædet - fortælling, samtidig med at de udnytter nogle fantastiske naturfotografier. Men trods alt vil dokumentarfilmen nok blive husket mest for at markere hertuginden af Sussex, Meghan Markles, tilbagevenden til filmlærredet. Hun donerede sit honorar til velgørenhedsorganisationen Elephants Without Borders.

Se Elephant her