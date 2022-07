'Pistol' får eksklusiv premiere på Disney+ i september

Disney+ melder at de snart er på vej med en ny serie med titlen Pistol. Serien er skabt og skrevet af Craig Pearce og er baseret på Sex Pistols-guitaristen Steve Jones’ erindringsbog Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol. Det er Oscar-vinderen Danny Boyle der har instrueret og produceret serien.

Alle seks afsnit af serien har premiere samme dag i Disney+ Star sektionen, og det altså 8. september.

“Pistol” har følgende rolleliste: Toby Wallace as Steve Jones, Jacob Slater as Paul Cook, Anson Boon as John Lydon, Christian Lees as Glen Matlock, Louis Partridge as Sid Vicious, Sydney Chandler as Chrissie Hynde, Talulah Riley as Vivienne Westwood, Maisie Williams as punk icon Jordan, Emma Appleton as Nancy Spungen and Thomas Brodie-Sangster as Malcolm McLaren.

Se traileren nedenfor: