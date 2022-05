Peaky Blinders sæson 6 har fået en lanceringsdato på Netflix - men vi må vente et stykke tid med at se den

Udgivelsesdatoen for Peaky Blinders' sidste sæson på Netflix er endelig blevet bekræftet.

Internationale fans af det succesfulde drama, som begyndte at blive sendt på BBC One i Storbritannien den 27. februar, har ventet spændt på, at serien vender tilbage til Netflix.

Der har været spekulationer om mulige lanceringsdatoer, siden den britiske udsendelsesdato blev bekræftet, men intet har været endeligt fastlagt. Nu har vi endelig en dato - men der går desværre et stykke tid, før vi kan se Peaky Blinders på verdens største streamingtjeneste.

Hvornår kommer Peaky Blinders sæson 6 på Netflix?

Peaky Blinders vender tilbage til Netflix fredag den 10. juni. Det er den dato, som fans af serien uden for Storbritannien, eller dem uden VPN-adgang, må vente på.

Da showets sidste afsnit bliver sendt den 3. april i Storbritannien, betyder det en temmelig lang ventetid for internationale abonnenter, men det er den dato, som showets producenter har valgt.

Seriens sidste sæson er blevet meget populær i Storbritannien. Efter premieren på BBC One satte programmets sjette sæson en ny rekord for en sæsonstart med 3,8 millioner seere natten over. Det var britisk rekord for en sæsonpremiere på Peaky Blinders og svarede til tallene for den femte sæsonfinale. Vi forventer også, at disse tal vil stige i løbet af sæsonen.

Er dette enden på Peaky Blinders?

Som en serie, ja. Sæson seks er Peaky Blinders' sidste sæson, men skaberen Steven Knight er ikke færdig med universet, han planlægger allerede en film og har bekræftet, at alle de vigtigste spillere vil være en del af dét projekt.

Filmen vil blive optaget i 2023, og Knight har ikke udelukket muligheden for yderligere spin-offs, selv om han har bekræftet, at han ikke vil tage ansvar for nogen af dem. Optagelserne til serien begyndte i 2013, og når det sidste afsnit udkommer, vil den have været i gang i 36 afsnit.