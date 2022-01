Panasonics nye 4K OLED i storformat sender lyden direkte til din plads

Panasonic er gået op i en ny klasse med hensyn til skærmstørrelse med sit nye 2022-flagskib, LZ2000 OLED-tv - det er første gang, at tv-producenten præsenterer et 77" OLED-tv.

Det nye Panasonic-flagskib, der blev afsløret på CES 2022, tilbyder alt det, vi elskede ved et sidste års bedste OLED-tv, JZ2000, med et 4K HDR-panel, OLED-billedkvalitet, HDMI 2.1-specifikation og meget mere.

Panasonic har tidligere stort set holdt sig til standardiserede 55-tommer og 65-tommer tv-størrelser for sine OLED'er, ud over deres 48-tommer entry-level OLED, JZ980. TV-producenten udvider dog nu til større størrelser, selv om virksomheden endnu ikke går op i størrelser som 83 eller 88 tommer OLED-tv, der tilbydes af bl.a. LG og Sony.

Det er dog ikke kun størrelsen, som Panasonic fokuserer på. LZ2000 bygger på lydudviklingen fra sidste års model, som tilføjede højttalere, der skød lyden ud til siderne for at skabe en tredimensionel lyd, og som ud over at have et Dolby Atmos- lydsystem tunet af Technics oggså have både front- og opadgående drivere, der skabet et alt-i-en-hjemmebiografsystem, som ingen andre skærme kunne præstere.

Årets flagskib går endnu længere på lydsiden. I den nye model har Panasonic erstattet de fremadrettede højttalere med en helt ny serie af højttalere, som via den såkaldte "beam-forming-teknologi" retter lyden direkte mod tv-seeren. Du kan vælge skærmens Pinpoint-tilstand, der kan fokusere lyden på et bestemt sted foran tv'et, mens en Area-tilstand udsender lyden i et større rum. En tredje og sidste Spot-tilstand tilbyder noget midt imellem, og den fokuserer det meste af lyden på et bestemt sæde.

Vi har endnu ikke en pris på LZ2000 - Panasonic siger, at prisen vil blive bekræftet "tættere på salgsdatoen i sommeren 2022", så sandsynligvis et sted mellem juni og august. Du kan dog være sikker på, at det bliver dyrt, da sidste års JZ2000 startede ved 2.699 GBP for 55-tommers størrelsen og gik op til 3.499 GBP for en 65-tommers model.

Panasonic plejer at lancere sin flagskibsmodel for året først, før de gradvist afslører de mindre modeller på et senere tidspunkt, så vi må nok vente en måned eller to, før vi ser, hvad der er i vente fra det, som vi formoder bliver LZ1500, LZ1000 og LZ980 OLED'erne eller Panasonics LCD-modeller. Indtil videre har er vi dog ret sikre på, at vi har set noget af det bedste, som Panasonic har at tilbyde for 2022.