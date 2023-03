Ooni Volt 12 – ny elektrisk pizzaovn flytter indenfor

Firmaet Ooni har allerede flere pizzaovne på det danske marked. Nu udvider de sortimentet med to nye modeller.

Med den elektriske pizzaovn, Ooni Volt 12, kan du bage 12” (25 cm) pizzaer, ved høje varmegrader, både inden- og udendørs. Pizzaovnen er tænkt som en løsning til brugere, der ikke har plads til en udendørs pizzaovn, eller blot ønsker frihed til at vælge, om der skal fremtrylles pizzaer indenfor eller udenfor. Selvom det danske vejr kan være lunefuldt, lover Ooni, at pizzaovnen kan modstå vind og vejr med en overflade produceret af pulverlakeret kulstofstål.

Du kan følge afbagningen af den napolitanske pizza gennem ovnens glaslåge, hvilket vi varmt kan anbefale, da det kun tager cirka 90 sekunder at bage en pizza i denne ovn. Vi deltog i lanceringen af ovnen herhjemme, og her blev der virkelig fremtryllet pizzaer på 90 sekunder. De fremmødte fik lov at spise løs, og der var virkelig tale om nogle fantastiske pizzaer.

Hvis du i øvrigt ikke vil bruge tid på at stirre ind i ovnen, kan du sætte den automatiske timer-funktion, som hjælper dig med at huske pizzaen i ovnen. Temperaturen kan indstilles manuelt, og du kan vælge mellem top- og/eller bundvarme, afhængigt af hvordan varmen skal fordeles (hvis du f.eks. har tykkere fyld på, skal pizzaen måske have mere varme i toppen). Det er de høje temperaturer, der gør hele forskellen, når du laver hjemmelavet pizza. Ooni Volt 12 opvarmer til hele 450°C på blot 20 minutter, hvilket sikrer dig en god og sprød afbagning.

Ooni Volt 12 har en vejledende udsalgspris på 6.680 kroner. Den kan bestilles på Ooni’s hjemmeside. (Åbner i nyt vindue)

Ooni Karu 12G er en mobil pizzaovn, der kan køre både på kul, brænde og gas. (Image credit: Ooni)

Ooni Karu 12 – lige til at tage med

I forbindelse med forårets ankomst, har Ooni også lnaceret Ooni Karu 12G; en transportabel pizzaovn til udendørs brug. Ovnen er nem at tage med, hvis du skal på campingtur eller i sommerhus. Det er en multi-fuel pizzaovn, hvor du selv vælger, om du vil bruge kul, brænde eller gas som varmekilde. Uanset hvilken varmekilde du foretrækker, opnår Karu 12G temperaturer på op til 500°C. De høje temperaturer sikrer en god pizza på omkring 60 sekunder, så husk at holde øje med pizzaen, og drej den med en pizzaspade, mens den stadig er i ovnen. Varmegraderne holder du styr på via det indbyggede termometer.

Ooni Karu 12G har en vejledende udsalgspris på 3.190 kroner. Den kan forudbestilles på Ooni’s hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Uhm, hjemmelavet pizza

Gratis pizza og kendte kokke... Der var stort fremmøde til Oonis launch event. (Image credit: Peter Hoffmann)

Vi som nævnt deltaget i lanceringseventet herhjemme, hvor vi smagte pizzaer lavet i både Ooni Volt 12 og Ooni Karu 12G. Der er ikke den store forskel på hverken afbagningen eller udseendet i vores optik. Med begge ovne kan du lave virkeligt gode pizzaer i hjemmet. Jeg er normalt ikke vild med ovnbagte pizzaer, da de simpelthen smager for kedeligt. Men Ooni-pizzaerne var virkelig gode, og smagte faktisk bedre end dem, jeg får fra det lokale pizzaria. Det ser ud til, at den elektriske ovn giver dig lidt mere kontrol, da du kan styre varme oppefra og nedefra, plus du får en timer funktion. Men begge smagte virkelig lækkert. Så hvis du er pizzaentusiast – erfaren såvel som nybegynder - er de to ovne virkelig værd at overveje.