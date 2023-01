Oneplus kommer med en tablet om lidt

Det ser ud til, at vi kan frem til mere end en nye OnePlus-mobil og nye OnePlus Pro 2 høretelefoner, når OnePlus afholder deres lanceringsbegivenheden d. 7. februar kl. 16.00. OnePlus har i dag udsendt et teaser-foto med titlen OnePlus Pad, så vi nu er ret sikre på, at der er tablet på vej.

Hemmelighedsfulde OnePlus

Havde du glædet dig til at læse mere om den kommende tablet, må vi desværre skuffe. OnePlus er ikke kommet med ret meget, der ligner brugbare informationer om den nye tablet. De har dog opfordret os til at holde øje med deres Twitter-konto i morgen - 27. januar - kl. 13 (Åbner i nyt vindue). Her vil der ifølge deres mail komme en lille teaser-nyhed om deres kommende produkt. Som nævnt vil alt blive afsløret, når OnePlus afholder lanceringsevent den 7. februar. Selv om vi gerne ville have haft nogle flere informationer, så glæder vi os over, at OnePlus nu har kastet sig over tablets, og det bliver spændende at se, hvordan OnePlus Pad kommer til at spille sammen med OnePlus' mobiltelefoner.