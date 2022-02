OnePlus har lanceret Nord CE 2 5G

Nu har OnePlus officielt lanceret sin nye smartphone - OnePlus Nord CE 2 5G.

Telefonen byder blandt andet på hurtig opladning og et intelligent AI-kamera på 64 megapixel. Den nye OnePlus Nord CE 2 5G byder samtidig på klassiske OnePlus-funktioner som f.eks. en 90 Hz AMOLED-skærm, og OxygenOS 11 5G-understøttelse. OnePlus har også puttet et 3,5 mm jackstik i telefonen, så du kan finde dine yndlingshørebøffer frem fra gemmeren.

"OnePlus Nord CE 2 5G forbedrer de vigtige funktioner, vores brugere vægter højest og til en fair pris. Med 65W SuperVOOC-hurtigopladning, et kraftigere chipset og et opgraderet kamerasystem er OnePlus Nord CE 2 5G en fremragende hverdagstelefon, der bibeholder OnePlus’ høje kvalitetsniveau," siger Pete Lau, grundlægger af OnePlus.

Telefonen er udstyret med et batteri på 4.500 mAh, 8 GB RAM og 128 GB lagerplads. Her har OnePlus gjort det muligt at udvide lagerpladsen med et microSD-kort på op til 1 TB.

OnePlus Nord CE 2 5G (Image credit: OnePlus)

Hurtiglader og AMOLED-skærm

OnePlus Nord CE 2 5G har et 65W SuperVOOC-opladningssystem, der gør det mulig at få strøm til en hel dag på bare 15 minutter. Det er dobbelt så hurtigt som dens forgænger, OnePlus Nord CE. Med bare 32 minutters opladning går batteriet fra 1-100 % strøm.

OnePlus Nord CE 2 5G er drevet af et MediaTek Dimensity 900 octa-core chipset med en 6 nm-arkitektur, der understøtter 5G på begge SIM-kort og WiFi 6. Det optimerede design skal sikre strømeffektivitet med forbedret termisk kontrol, systemstabilitet og mulighed for lange spilsessioner.

Telefonen er udstyret med en 6,43 tommer FHD+ Fluid AMOLED-skærm med en opdateringsfrekvens på 90 Hz, hvilket er ganske udmærket til prisen. Skærmen er desuden HDR10+-certificeret, så det er muligt at se TV, serier og video med klare og skarpe farver.

(Image credit: OnePlus)

Intelligent 64 MP kamera med forbedret video- og portrætfunktion

OnePlus Nord CE 2 5G har et 64 megapixel triplekamera på bagsiden, der består af hovedsensoren på 64 megapixel, et 8 megapixel ultravidvinkelkamera og et 2 megapixel makroobjektiv. Hovedkameraet på 64 megapixel er udstyret med en store f/1.7-blænde, så billederne ifølge OnePlus også bliver gode ved lav belysning.

Kamerasystemet kombineres med AI-software som muliggør Nightscape-funktion og en forbedret portrættilstand, der giver mulighed for hurtigt at tage skarpe billeder. Portrættilstanden på OnePlus Nord CE 2 5G kan bruges på både telefonens hovedkamera på 64 megapixel og frontkameraet på 16 megapixel.

Når der skal optages video, øger den nye AI Backlit Video-tilstand ifølge OnePlus kvaliteten, uanset om der filmes i lav eller kraftig belysning. Denne funktionen anvender særlige algoritmer, der skal give en ensartet eksponering i ujævn belysning. Ved hjælp af Dual-View Video-funktionen er det muligt at optage video med både front- og bagkameraerne samtidigt.

(Image credit: OnePlus)

Slankt design, friske farver og plads til microSD-kort

OnePlus Nord CE 2 5G fås i farverne Gray Mirror og Bahama Blue. Gray Mirror har en spejllignende finish, der ligner poleret metal, mens Bahama Blue er glat med blå og gule farveovergange.

Telefonen har et ultraslankt design, og med sine 7,8 mm er det den tyndeste OnePlus-smartphone siden 6T-modellen og dermed også slankere end den originale OnePlus Nord CE.

3,5mm jackstikket til høretelefoner er tilbage på OnePlus Nord CE 2 5G - denne gang ledsaget af plads til et microSD-kort, der giver mulighed for at udvide lagerpladsen med op til 1 TB.

OnePlus Nord CE 2 5G kører OxygenOS 11.3 - og OxygenOS 12 vil komme til OnePlus Nord CE 2 5G senere på året. Akkurat som alle andre OnePlus Nord-produkter vil OnePlus Nord CE 2 5G modtage to års Android-opdateringer og tre års sikkerhedsopdateringer.

Telefonen kommer altså med Android 11, så de to års Android opdateringer hedder OxygenOS 12 - 13. Det er lidt skuffende, da mange telefoner, som bliver lanceret i den kommende tid, sandsynligvis vil køre OxygenOS 12 - og dermed sandsynligvis også vil blive opdateret til og med Android 14.

Pris og tilgængelighed

OnePlus Nord CE 2 5G med 8GB RAM og 128 GB er tilgængelig fra d. 10. marts hos Elgiganten, Power, Proshop, Telia, Telenor og Teleselskabet 3 og OnePlus.com, men kan forudbestilles hos OnePlus allerede fra d. 3. marts.

Den vejledende udsalgspris er 2.899 kroner.