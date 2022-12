OnePlus giver telefoner i julehjælp til udsatte familier

Julen varer længe. Koster mange penge. Den verslinje blev skrevet af Peter Faber i 1848, og lige nu er den desværre utroligt aktuel. For der er mange, som slet ikke har råd til det store juleræs lige nu. Hvert år hjælper Frelsens Hær omkring 8.000 familier med julehjælp, men i år har velgørenhedsorganisationen på nuværende tidspunkt modtaget ansøgninger om julehjælp fra knap 16.000 familier – blandt andet på grund af stigende priser på basale livsnødvendigheder som mad, varme og elektricitet.

OnePlus har derfor valgt at donere et mix af nye og brugte telefoner til Frelsens Hær, så der kan være en OnePlus-telefon under træet hos nogle af de familier, der har særligt brug for julehjælpen.

“I år har vi modtaget et rekordstort antal ansøgninger fra familier, der har brug for hjælp her op til jul. Derfor er vi meget glade for, at OnePlus vil hjælpe os med at skrue op for hjælp og hjertevarme i en kold tid og donere smartphones til familier, der kan få stor glæde af dem,” siger Lars Lydholm, informationschef hos Frelsens Hær, og tilføjer:

“En investering i en ny telefon er i mange tilfælde en uoverstigelig udgift for familier, der lever på et minimumsbudget. Donationen fra OnePlus vil derfor være en stor hjælp for de udvalgte familier. Sammen med julehjælpen kan det tænde et lys i en svær tid."

Donationer på tværs af Europa

OnePlus donerer også smartphones til Frelsens Hær i Finland og til velgørenhedsorganisationen Centrepoint i UK. Donationerne fra OnePlus følger op på OnePlus' nylige partnerskab med Ecologi, hvor OnePlus planter et træ for hver telefon, som en kunde indleverer. Partnerskabet, som startede tidligere på året, har allerede plantet 2.340 træer og vokser i et hastigt tempo.

Her fra TechRadar giver vi gerne det gode budskab videre, at du også kan bidrage til at flere familier får en god jul. Du kan bidrage med penge, men du kan også hjælpe andre med din arbejdskraft. Det kan du læse mere om hos Frelsens Hær.