OnePlus inviterer igen til fotokonkurrence

En af årets mobil-storsællerter på det danske marked er OnePlus 6, der i løbet af ganske kort tid har sneget sig godt op ad top 10-listen over de mest solgte smartphones.

En af OnePlus 6's store forcer er dual-kameraet med 16 + 20MP, og kameraerne leverer en af mobilens mest eftertragtede features: Super slow motion.

Derfor vil det sikkert glæde mange, at firmaet nu har genoptaget den månedlige fotokonkurrence, og i denne måned er udfordringen video i slow motion.

Du har indtil den 5. august til at lave din bedste slow motion-optagelse, uploade den til Vimeo eller YouTube og så sende linket til OnePlus. Optagelserne skal være originale, og de skal selvfølgelig være lavet på en OnePlus-mobil – om end det ikke behøver at være en OnePlus 6.

Er du ikke til slow motion, kan du i stedet deltage i firmaets anden fotokonkurrence, hvor emnet er dyr. Så har du ikke andet at lave her i hedebølgen, kan du lægge dig på lur og vente på et vinder-motiv.

Du kan læse mere her: https://forums.oneplus.com/threads/shot-on-oneplus-part-6-best-slo-mo-video-animal-photos.874258/

Foto: OnePlus/pressefoto