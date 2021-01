OnePlus 9 får måske trådløs opladning, men OnePlus 9 Pro bliver sikkert hurtigere

The OnePlus 8T from 2020

Det lader til, at trådløs opladning på OnePlus-telefoner bliver bedre. Et læk hævder, at OnePlus 9 Pro får hele 45W trådløs opladning.

Ifølge Max Jambor, der plejer at være ret præcis omkring nye mobiler, er det netop hvad OnePlus 9 Pro måske får.

Sammenligner man det med de nuværende 30W på OnePlus 8 Pro, er det et stort løft. Der nævnes ikke noget om opladningshastigheden, men kilden forventer, at også den billigere udgave af OnePlus 9 får trådløs opladning.

Alt du skal vide om OnePlus 9

Samsung Galaxy S21 kommer snart

Her er de bedste OnePlus mobiler lige nu

Tidligere rygter har peget på, at OnePlus 9 Pro muligvis får 65W hurtig kabelforbundet opladning, som det også var tilfældet med OnePlus 8T. Det betyder, at du kan få en hel dags batteritid efter få minutters kablet eller trådløs opladning.

Max Jambor mener at vide, at OnePlus forventes at være klar med trådløs opladning til alle telefoner i OnePlus 9-serien, selvom han ikke har de nøjagtige detaljer om de trådløse opladningshastigheder på de andre OnePlus 9-enheder endnu.

I samme boldgade fik vi et scoop om, at OnePlus 9-seriens telefoner måske får 30 W trådløs opladning. Derfor kan der meget vel være en sandsynlighed for, at flagskibsvarianten muligvis får hurtigere trådløs opladning, mens den billigste udgave givetvis oplades lidt langsommere.

Omvendt trådløs opladning

OnePlus 9 Pro kan muligvis også oplade dine wearables som hovedtelefoner eller dit smartwatch. Det er takket være en omvendt trådløs opladningsfunktion, som enheden kunne være udstyret med, som vi har set på telefoner som Huawei P40 Pro og Samsung Galaxy S20.

Vi har ikke nogen specifikke oplysninger om opladningshastighed, men vi forventer at den omvendte opladning er markant langsommere

Derudover kan batteriet på OnePlus 9 få et boost fra 4.300 mAh, som der er i OnePlus 8, til 4.500 mAh. Det lyder måske som en marginal stigning, men kombineret med hurtig opladningsteknologi, kan det vise sig at være meget praktisk for brugere, der altid er på farten.

Vi forventer i øjeblikket at høre om den nye OnePlus-telefon fra marts og frem, så hold dig opdateret om de seneste lækager og rygter.