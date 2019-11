OnePlus 8 Pro kan få en endnu mere flydende 120Hz-skærm

The OnePlus 7T Pro, above, has a 90Hz screen

Et af lyspunkterne ved OnePlus 7T Pro, OnePlus 7 Pro og OnePlus 7T er, at de alle har 90Hz-skærme. Det er mere end den sædvanlige opdateringshastighed på 60Hz og betyder, at bevægelser på skærmen er særdeles glidende. Men OnePlus stopper ikke dér, da der nu går rygter om, at OnePlus 8 Pro får en 120Hz-skærm.

Informationen stammer fra den pålidelige tipper, Max J på Twitter, som dog mest er kendt for Samsung-relaterede nyheder. Han lagde et billede op med teksten “120 Hz” samt tagget ”pro” og fulgte dette op med ”1+”. Så skulle der vist ikke være nogen tvivl om, hvad det handlede om. Selvom vi naturligvis tager nyheden med et gran salt, vil det give god mening for OnePlus at tilføre dette til OnePlus 8 Pro, så den adskiller sig fra OnePlus 7T Pro samt andre konkurrenter som Google Pixel 4, som også har en 90Hz-skærm.

Asus ROG Phone 2 har også en 120Hz-skærm

Før OnePlus 8 får vi højst sandsynligt Samsung Galaxy S11

Be a "pro". pic.twitter.com/h4UwnOXn8HNovember 7, 2019

En 120Hz-skærm er ikke en ny ting. Se bare Razer Phone 2som også har en. Men der er på nuværende tidspunkt ikke mange eksempler.

Det er desuden værd at notere sig, at fordi kilden specifikt nævner ”Pro”, bliver det næppe noget vi kommer til at se i standardudgaven af OnePlus 8. Dette vil samtidig give mening, da de to modeller ellers komme til at blive meget ens.

Det er endnu småt med OnePlus 8 Pro-lækager, men vi har set billeder, som eftersigende skulle forestille telefonen, komplet med hul-kamera på fronten og fire kameraer på bagsiden. Fordi OnePlus 8 først lander omkring maj 2020, er der endnu masser af måneder til at spekulere og vi får nok også langt flere detaljer og billeder inden da.