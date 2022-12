OnePlus klar med lanceringsdato og nøglefunktioner for OnePlus 11

OnePlus skriver, at deres kommende flagskibsmobil vil blive præsenteret på et event den 7. februar 2023. Eventet har fået navnet "Cloud 11", da omdrejningspunktet er den opgraderede teknologi og performance, som ifølge OnePlus vil være en del af pakken i OnePlus’ 2023-flagskibsprodukter. Eventet bliver startskuddet til et år, som OnePlus lover bliver spændende for alle tech-entusiaster og OnePlus’ community af brugere.

OnePlus 11 5G er OnePlus' nyeste flagskib, og som det afsløres i denne festlige julevideo (Åbner i nyt vindue) du kan se herunder, kommer OnePlus 11 5G med to funktioner, der har været savnet af brugerne – nemlig den ikoniske Alert Slider, der gør det nemt at skifte fra lydløs til vibrerende og ringende lyd. Dét havde vi også forventet, for brugernes reaktion var mildest talt ikke positiv, da OnePlus fjernede Alert Slideren i OnePus 10T. Vi glæder os også over, at den kommer tilbage igen. Ud over Alert Slideren vender Hasselblad-kameraet også tilbage i OnePlus 11, og dét bliver også noget, fotofans vil glæde sig over, da det giver meget naturtro kvalitet til smartphone-fotografering.

Som billedet på denne artikel viser, laver OnePlus om på kameramodulet i den nye telefon. Hvor der tidliger har været et firkantet modul med hver objektiv synligt, bliver der nu tale om et rundt kameramodul, hvor alle objektiver er gemt bag ét stykke glas/plastik.

Under eventet den 7. februar vil OnePlus også præsentere OnePlus Buds Pro 2 og lover en imponerende og krystalklar lydoplevelse i stereokvalitet.

"Vi er glade for at kunne præsentere to spændende nye produkter, der bringer en endnu hurtigere og mere imponerende oplevelse til markedet. OnePlus 115G, OnePlus Buds Pro 2 og flere af vores andre produkter er drevet af vores community og vil være udstyret med den mest avancerede teknologi for at give vores brugere en sofistikeret oplevelse,” siger Pete Lau, grundlægger af OnePlus, Senior Vice President og produktchef hos OPPO og OnePlus.