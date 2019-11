Officiel Huawei MatePad Pro-video lander og ligner en seriøs konkurrent til iPad Pro

Huawei har længe produceret tablets, men har endnu ikke forsøgt sig med modeller i den tungeste klasse. Det ændrer sig snart med den kommende Huawei MatePad Pro, der ser ud til at blive en seriøs konkurrent til især Apples iPad.

Huawei lagde en teaser-video op på sin YouTube-kanal, der giver et hurtigt kig på den nye tablet og tilbehøret. Vi venter dog ikke at høre mere fra firmaet før d. 25. november. Her forventes de at afsløre deres nye tablet i Kina og vil meget vel også afsløre i hvilke lande den ellers vil kunne købes.

Videoen viser en tablet med en stor skærm på fronten – vi ved endnu ikke hvor stor den er – med et hul til selfie-kameraet i toppen af højre hjørne. Der kan ifølge videoen tilsluttes et smart keyboard-cover og bruges en stylus, så vi tænker, at der er tale om en kraftig enhed, som i teorien skulle kunne erstatte din laptop eller iPad Pro. Dette cementeres yderligere ved at videoen viser hvordan du kan multitaske med enheden, som vi forventer kører med Android, selvom det ikke er helt klart.

På grund af coveret kan vi ikke se bagsiden af enheden, men det ser ud som om, at den er udstyret med et dual-kamera, som du ikke ser på mange andre tablets, og kan måske betyde bedre billeder fra netop denne tablet.

I sidste ende ved vi dog endnu meget lidt om Huawei MatePad Pro. Andre lækager har peget på en 5G-variant, som muligvis også kommer til at indeholde samme Kirin 990-processor, som allerede sidder i Huawei Mate 30 Pro.

Måske hører vi først mere om tabletten til MWC 2020

Via GSMArena