Beosound højtaler fra Bang & Olufsen og F1-stjernen Fernando Alonso

Den nye Beosound Explore er fremstillet i navy-blå aluminium med lyseblåt stofindtræk og med en navy-blå karabinhage. De blå toner står i flot kontrast til den neon-røde stofstrop. Fernando Alonsos signatur og lykketal er laserindgraveret, så højtaleren får hans personlige aftryk.

"Det er fantastisk at arbejde sammen med Fernando Alonso og at give vores kunder mulighed for at få vores anmelderroste højtaler i denne særudgave" siger Michael Henriksson, VP Produktmarketing, Bang & Olufsen. "Vi har fulgt Alonsos karriere siden første gang han steg op på podiet i Malaysia i 2003 og hans passion for musik og imponerende præstationer matcher vores hos Bang & Olufsen".

Fernando Alonso med Beosound Explore (Image credit: Bang & Olufsen)

Beosound lyd som træningsmakker

Med en imponerende historik som to gange Formel 1 vinder, to gange Le Mans vinder og Daytona-vinder har Fernando Alonso gjort sig fortjent til en plads blandt legenderne indenfor motorsporten.

"Jeg har altid brugt musikken som en træningsmakker for at optimere min performance, når jeg mentaltræner op til et løb. Musikken hjælper mig med at afbalancere mit mindset lige inden jeg sætter mig ind i bilen, hvor adrenalinen stiger i takt med de udfordringer, som et hvert løb byder på. Samarbejdet med Bang & Olufsen om denne højtaler gør mig meget stolt" siger Fernando Alonso.

Beosound Explore er udstyret med Alonsos signatur og lykkenummer. (Image credit: Bang & Olufsen)

Højtaleren er bygget til eventyr

Beosound Explore er fremstillet på Fabrik 5 i Struer med Bang & Olufsens signaturlyd og designsprog. Den er robust bygget og klar til at tage med på eventyr.

Det er den først højtaler, som har type 2 anodiseret aluminium, som sikrer den imod skrammer og gør den ideel til udendørsbrug. Det er en letvægtshøjtaler med en fuldt støv- og vandtæt IP67 konstruktion. Højtaleren har 27 timers spilletid, så den kan spille en hel dag på udflugt uden at gå på kompromis med lyden.

Særudgaven af Beosound Explore Fernando Alonso Limited Edition kan købes på www.bang-olufsen.com fra i dag.