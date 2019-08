Nye OnePlus 7T-renderinger viser cirkulær kamerabule

Rygter og lækager omkring OnePlus 7T tikker hurtigere og hurtigere ind og nu har nogle uofficielle billeder ramt nettet, som samler op på alt det vi ved indtil videre.

Billederne og videoen, som er skabt af @OnLeaks og er delt via Pricebaba, viser en telefon med et lille dråbeformet hak på fronten af enheden og et cirkelformet triplelinse-kamera på bagsiden. Bagsiden matcher en tidligere lækket tegning, som vi så for et par dage siden, og som stammede fra en anden pålidelig tipper. Det begynder derfor at være ret sandsynligt, at dette er hvad vi kan forvente os fra OnePlus 7T.

OnePlus gemmer som oftests større designændringer til lanceringen af deres flagskibe og ændrer normalt ikke det ydre på T-modellerne. Men i år kan de ændre på den tradition – og designet ser ud til at passe med et lækket billede, som fandt vej til nettet i december.

Billede 1 af 4 (Image credit: @OnLeaks / Pricebaba) Billede 2 af 4 (Image credit: @OnLeaks / Pricebaba) Billede 3 af 4 (Image credit: @OnLeaks / Pricebaba) Billede 4 af 4 (Image credit: @OnLeaks / Pricebaba)

Bortset fra kameraerne, forventer vi en skærm på 6.5 tommer fra OnePlus 7T, samt det nye Snapdragon 855 Plus-chipsæt, op til 8GB RAM og op til 256GB lagerplads (dette er endnu ikke bekræftet).

Hvad angår lanceringsdatoen, regner vi med at telefonen bliver lanceret i Indien så tidligt som september, med en efterfølgende global lancering i oktober. OnePlus har ikke lagt nogen arrangementer i kalenderen endnu.

VI var imponerede over hvad OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro havde at byde på, da de blev afsløret tilbage i maj måned, og det ser ud til, at OnePlus ikke hviler på laurbærrene, når det kommer til halvårlige genopfriskninger.

Som dagene rinder ud mod september, forventer vi ikke at der går længe, før vi hører noget officielt fra OnePlus -vi mellemtiden har vi masser af lækager og renderinger at savle over.