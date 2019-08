Eksklusivt: Den foldbare Huawei Mate X får det nye Kirin 990-chipsæt

Under en briefing i New York er TechRadar blevet informeret om, at Huawei Mate X bliver udstyret med den nye Kirin 990-chip.

Chef for CEE (Nordic and Canadian Regions of Huawei’s Consumer Business Group), Yanmin Wang, bekræfter overfor TechRadar, at firmaets Kirin 990-chip kommer til at sidde i den foldbare Huawei Mate X.

”Ja,” sagde Wang, “det kommer meget snart.” TechRadar har tidligere erfaret, at Mate X ikke bliver lanceret i september, og at lanceringsdatoen i stedet er skubbet frem til november. Til trods for dette, nævnes september stadig flere steder som den officielle lanceringsmåned. Tilbage under MWC, da telefonen blev afsløret, sagde Huawei, at den ville blive udstyret med Kirin 980-chipsættet, som også sidder i Huawei Mate 20 fra oktober 2018.

Det giver med andre ord mening, at firmaets banebrydende foldbare telefon får så ny en processor som muligt. Med Huaweis seneste lanceringer in mente, giver det desuden mening, at Huawei Mate 30 også udstyret med Kirin 990 – det samme kommer nok til at gælde den endnu ikke bekræftede Huawei P40.

Huawei fortalte oprindeligt TechRadar, at Mate X ville udkomme allerede i juni 2019, men skubbede så datoen til september – nu har vi så fået at vide, at vi får den at se i november.

Grunden til dette varierer: vi erfarende, at hængslet var forbedret en smule i de versioner som fulgte efter modellen, som blev vist frem under MWC 2019 i marts, men med tanke på hvor lidt der er sket i forhold til udrulningen af 5G-netværkene, har Huawei ikke haft det store incitament til at presse på for at få telefonen ud.

Dette fordi Kirin 990 overraskende nok er 5G-kompatibel, med et 5G-modem integreret i chippen, fortalte Wang til TechRadar. Dette er ikke tilfældet med Snapdragon 855 og Snapdragon 850 modem-kombinationen.

Kirin 990 og 5G

På HuaweiCentral kan en rapport fortælle, at Huawei vil introducere to Kirin 990-processorer under IFA 2019: en primær processor og en 5G-kompatibel variant. Men TechRadar har indtil videre kun hørt om 5G-varianten.

Kirin 990 bliver 7nm med et lavere strømforbrug end Kirin 980 og understøtter de mest ”populære” 5G-formater, fortalte Wang. Men han vil ikke specificere om dette inkluderer begge højfrekvens netværk 40GHz til 300GHz millimeter bølger (hvilket dækker det meste af 5G-netværket i USA) samt lavfrekvente formater som sub-6, som typisk ikke har bedre hastighed men dog større dækningsgrad.

Kina har, ifølge en IEEE Report fra april 2019, over de sidste fem år brug 180 milliarder dollars på at installere omkring 350.000 5G-basestationer, som favoriserer de lavfrekvente 3- og 4-GHz-bånd – med andre ord sub-6. Det er uklart hvor meget af denne infrastruktur Huawei har bygget, selvom Huawei i en udtalelse ifølge South China Morning Post påstår, at de have en markedsandel på 50% af landets 5G udstyr,

Med andre ord ved vi ikke, om de ”populære” 5G-bånd som Mate X vil understøtte fungerer med både mmWave og sub-6 – men virker dog nok med sidstnævnte grundet dettes dominans på det kinesiskle smartphone-marked (38% i Q2 2019, ifølge Reuters).

Udover Mate X vil Kirin 990 finde vej til Huaweis high-end-telefoner i 2020, udtalte Wang. Til spørgsmålet om dette inkluderer næste generation af Honor-telfeonerne, som traditionelt set har fået seneste Kirin-chups – og om de herved vil blive 5G-kopatible -svarede Wang: ”Måske. Alt kan ske.”