Nyt iPhone 15 Pro Max-læk afslører to ting, der ændrer sig, og to, der ikke gør

Nye iPhone 15lækager er dukket op, og de seneste rygter om specifikationer, der er spredt online, peger på to komponenter, der ikke vil ændre sig fra iPhone 14-serien, der blev lanceret i 2022, samt to, der vil ændre sig.

Disse detaljer kommer fra den velkendte leaker Revegnus på Twitter (via GSMArena) og dækker skærm, hovedkamera, processor og RAM på iPhone 15 Pro Max - en telefon, der rygtes at blive kaldt iPhone 15 Ultra.

Men lad os se bort fra navnet. Telefonen vil tilsyneladende beholde den samme 48MP IMX803-kamerasensor fra Sony, som blev brugt i iPhone 14 Pro Max som hovedkamera. Dette er i modstrid med tidligere rapporter, som indikerede, at Sony IMX903 ville blive introduceret med samme antal megapixel, men en større sensor (for at fange mere lys).

iPhone 15 Pro MaxM12 Panel(Same as 14PM)imx803(Same as 14PM)3nm A17 BionicLPDDR5 8GB😔May 27, 2023 See more

iPhone 15 Skærm og processor

Det tyder på, at M12 OLED-skærm teknologien også er den samme - selvom vi får at vide, at skærmen vil være lidt kortere og lidt smallere sammenlignet med sin forgænger. Det ser også ud til, at skærmkanterne bliver tyndere end nogensinde.

Med hensyn til de opgraderinger, der ser ud til at være på vej, bekræfter kilden det meget forventede skift til A17 Bionic-processoren til iPhone 15 Pro Max, mens RAM tilsyneladende vil blive opgraderet fra 6 GB til 8 GB.

Vi burde se iPhone 15 Pro Max (eller iPhone 15 Ultra) og de tre andre modeller i september, hvis Apple holder sig til sin sædvanlige udgivelsesplan. Inden da finder WWDC 2023 sted i begyndelsen af næste måned, hvor vi vil høre alt om Apples kommende softwareopdateringer.

Modstridende rapporter

Det er sjældent, at hvert eneste rygte om en telefon viser sig at være rigtigt, og der har bestemt været modstridende rapporter om iPhone 15 Pro Max - herunder spørgsmålet om, hvad vi egentlig skal kalde den, og om Apple vil introducere et nyt Ultra-brand denne gang.

På det seneste er navnet Pro Max dog blevet mere populært igen i lækager og rygter, så det ser ud til, at det er det navn, Apple vil gå med. Selvfølgelig kan virksomhedens planer og projekter ændre sig, og det kan være, at der stadig er diskussioner hos Apple om, hvad denne mobiltelefon egentlig skal hedde.

Hvad angår kameraerne på bagsiden af iPhone 15-modellerne, har der også været en del modsigelser i rygterne. Nogle lækager peger på et fornyet kamerasystem og et større kameramodul på bagsiden, mens andre antyder, at der vil være mere af det samme på de nye modeller i 2023.

Naturligvis er ikke alle lækager og rygter korrekte, og det er meget muligt, at misforståelser om, hvilke detaljer i informationen, der gælder for hvilke versioner af iPhone 15, også skaber forvirring. Vi bliver nødt til at vente et par måneder mere for at finde ud af det med sikkerhed fra Apple selv.