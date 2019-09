Nye trådløse hovedtelefoner fra JBL - LIVE 300TWS

JBL har præsenteret de nye hovedtelefoner - JBL LIVE300TWS - på den store teknologimesse IFA 2019 i Berlin.

Hovedtelefonerne leverer ikke kun lyd til brugeren. De er også kompatible med stemmeassistenterne Google Assistant og Amazon Alexa, så man kan bruge dem håndfrit, hvis man har lyst.

Producenten skriver, at man roligt kan beholde JBL LIVE300TWS i ørerne hele tiden. De er nemlig udstyret med Urban Noise Control, der gør, at man kan slippe lyden fra omgivelserne ind, når man har behov for det.

Noise Control består af to funktioner: Ambient Aware og TalkThru.

Ambient Aware, og den gør det muligt, at høre alt, hvad der sker omkring dig - hvad enten du befinder dig midt i det travle byliv eller sidder i lufthavnen og venter på information om dit fly over højttaleranlægget.

TalkThru-funktionen lader dig skrue ned for musikken og tale med dine venner, uden at du behøver at tage høretelefonerne af. Og med Google Assistant og Amazon Alexa i ørerne, kan du hele tiden få svar på dine spørgsmål, uanset om du er nysgerrig på vejrudsigten eller den hurtigste vej til din næste koncert.

Seks timers spilletid, hurtig-opladning og ekstra bas

JBL LIVE300TWS kommer i en lille holder, så man kan transportere dem, uden at de tager skade eller bliver væk. De har op til seks timers batterilevetid. Har man for travlt til at lade dem helt op, så kan 10 minutters hurtigopladning give en hel times spilletid.

Hovedtelefonerne har en IPX5 certificering, så de er svedsikrede og -vandbestandig. De er i øvrigt udstyret med JBL Signature Sound og har en ekstra kraftig bas, som ifølge producenten "gør din playliste til en, der rykker".

De nye hovedtelefoner blev præsenteret på IFA 2019 i Berlin. (Image credit: JBL)

Pris og tilgængelighed i Danmark

JBL LIVE 300TWS vil være tilgængelig på JBL.com fra november 2019 i både sort, hvid og blå. Prisen for de nye True Wireless hovedtelefoner bliver 1.199 kr. i Danmark.

IFA 2019 er Europas største teknologimesse, og TechRadar teamet er med i Berlin for at give dig alle de friskeste nyheder og førstehåndsindtryk af nye fladskærme, mobiltelefoner, smarture og andre nye produkter, der bliver præsenteret på messen.