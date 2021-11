Ny sæson af Dexter - starter i dag

Dexter er tilbage i den nye serie “Dexter: New Blood” med Michael C. Hall i hovedrollen som den hævnende seriemorder Dexter Morgan. Serien har premiere i dag, den 8. november på Paramount+. Der er 10 episoder i den nye sæson som frigives ugentligt.

I SHOWTIME-serien genfinder vi Dexter, spillet af Emmy-nominerede Michael C. Hall, 10 år efter, at han forsvandt i orkanen Lauras øje. Nu lever han under et nyt navn i den fiktive lille snedækkede by Iron Lake, New York. Dexter prøver at omfavne sit nye liv, men uventede begivenheder fører uundgåeligt til, at hans mørke sider dukker op til overfladen igen.

Sammen med Hall finder vi DEXTER-medstjernen Jennifer Carpenter som Dexters søster Deb. Jack Alcott spiller rollen som Dexters teenagesøn Harrison, der på mystisk vis vender tilbage til Dexters liv efter 10 års fravær. Rollelisten indeholder også Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe) og Clancy Brown (The Crown, BILLIONS). Serien genforener også Hall med den originale serieshowrunner Clyde Phillips.

Alle sæsoner af den originale DEXTER er nu også tilgængelige for abonnenter på Paramount+.

Serien er produceret af SHOWTIME, og DEXTER: NEW BLOOD er executive produceret af Clyde Phillips, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Bill Carraro, John Goldwyn og Sara Colleton.