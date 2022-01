Ny Nikolaj Coster-Waldau-film får premiere på Netflix

Against the Ice er en spillefilm instrueret af den danske, prisvindende instruktør Peter Flinth med Emmy-nominerede Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones) og BAFTA-nominerede Joe Cole (Skins, Peaky Blinders) i hovedrollerne. Filmen er inspireret af virkelige hændelser og har premiere globalt på Netflix den 2. marts.

”Against the Ice er adapteret fra Ejnar Mikkelsens danske roman ’Farlig tomandsfærd’ og er en sand fortælling om venskab, kærlighed og den imponerende kraft, der ligger i kammeratskabet. I 1909 forsøgte en dansk ekspedition, ledet af kaptajn Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau), at modbevise USA’s krav på det nordøstlige Grønland – et krav dybt forankret i tanken om, at Grønland var opdelt i to forskellige stykker land. Med sin besætning efterladt ved skibet bevæger Mikkelsen sig ud på en rejse tværs over isen sammen med sit uerfarne besætningsmedlem Iver Iversen (Joe Cole).

Det lykkes de to mænd at finde bevis for, at Grønland er én ø, men at finde tilbage til skibet er langt hårdere og tager meget længere tid end forventet. Efter at have bekæmpet ekstrem sult, træthed og isbjørneangreb finder de endelig tilbage – men kun for at finde deres skib fuldstændig knust i isen og deres lejr efterladt. Nu må de kæmpe for at overleve i håbet om at blive reddet. Som dagene bliver længere, begynder deres mentale greb om virkeligheden at svækkes, og mistillid og paranoia sniger sig langsomt ind på dem – en farlig cocktail i deres kamp for overlevelse.”