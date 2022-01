Ny måling: Disse streamingtjenester klarer sig bedst i Danmark

Her fra 1. januar 2022 kom der en ny seertalsmåling i Danmark. Analysebureauet Nielsen tog over efter Kantar Gallup, med en ny type måling der skal tage højde for at mere og mere af tv-forbruget sker via streaming, både forskudt og direkte tv.

Nu er seneste top-10 klar. Ikke over hvad danskerne ser på de enkelte tjenester, men hvor mange minutter der forbruges på de enkelte tjenester.

Streaming-seertallene for uge 3 viser at Netflix topper forbruget med i gennemsnit 12 minutter dagligt og 86 minutter ugentligt. Herefter følger DRTV med 10 minutter dagligt og 70 minutter ugentligt.

Her ser vi også hvor stor en streamingtjeneste YouSee TV & Film er, for de indtager 3. pladsen. Nr. 4 er TV 2 PLAY.

Herefter er der et pænt spring i forbrug ned til Viaplay og Disney+ på hhv. plads 5 og 6.

En tjeneste som falder udenfor aktuel top-10 er Discovery+

Der er dog en mulig skrævvridning af tallene, og det er at Nielsen kun måler via WiFi i hjemmene hos det panel af danskere som deltager. Dvs. at forbrug på farten, via mobil og tablet over mobilnettet eller andre WiFi, ikke tæller med.